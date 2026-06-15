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    Токаев поздравил Головкина с включением в Зал боксерской славы

    Глава государства поздравил Геннадия Головкина по случаю его официального включения в Международный зал боксерской славы. Об этом сообщил советник Президента – пресс-секретарь Президента Республики Казахстан Айбек Смадияров, передает Kazinform.

    Токаев поздравил Головкина с включением в Зал боксерской славы
    Фото: Рустем Кожыбаев/Kazinform

    Президент Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что данное историческое событие демонстрирует особую значимость наследия нашего легендарного соотечественника для глобального спорта, а также его существенный вклад в продвижение объективного облика и репутации Казахстана на мировой арене. 

    Как считает Глава государства, Геннадий Головкин – это символ спортивной славы нашей страны и ее посол в международном спортивном сообществе.

    Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность в том, что история успеха одного из лучших боксеров планеты будет и впредь вдохновлять молодое поколение спортсменов на достижение высоких целей.

    Ранее корреспондент Kazinform рассказал о самых ярких моментах  церемонии включения Геннадия Головкина в Международный зал боксерской славы.

    Касым-Жомарт Токаев Президент Головкин Бокс
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
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