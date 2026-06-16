Порядка 20 крупных международных спортивных соревнований проведут в Казахстане в 2026 году

В 2026 году Казахстан укрепит статус одного из ключевых центров международного спортивного календаря, приняв около 20 крупных соревнований мирового и континентального уровня, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство туризма и спорта.

Международные турниры пройдут в Астане, Алматы и Туркестане и охватят олимпийские, паралимпийские, а также инновационные виды спорта.

В числе главных стартов года — турнир серии Grand Slam по дзюдо в Астане, этап Кубка мира ISSF по стендовой стрельбе в Алматы, чемпионат Азии по параканоэ в Туркестане, Кубок мира по бочча в Астане, чемпионат Азии по каратэ в Алматы, а также Финал Гран-при по таеквондо (WT).

Одним из самых масштабных международных проектов 2026 года станут «Игры будущего» (Games of the Future), которые пройдут в Астане с 29 июля по 9 августа. Международный мультиспортивный турнир направлен на развитие фиджитал-спорта, объединяющего традиционные спортивные дисциплины и цифровые технологии.

В течение года в стране также состоятся международные соревнования по велоспорту на треке Silk Way Series и Astana Open Series, Мемориал Гусмана Косанова по лёгкой атлетике, чемпионат Азии по джиу-джитсу, Открытый Кубок Президента Республики Казахстан по настольному теннису, международный турнир по фигурному катанию Denis Ten Memorial Challenge Series и другие престижные соревнования.

Кроме того, в Астане пройдут этап Кубка мира по плаванию, чемпионат мира по голболу среди молодёжи, а также ряд международных турниров по параспорту.

Проведение международных спортивных мероприятий способствует не только укреплению спортивного авторитета страны, но и развитию спортивного туризма, привлечению инвестиций, совершенствованию инфраструктуры и продвижению Казахстана на мировой спортивной арене.

Особое значение для отечественного спорта будет иметь и 2027 год. В следующем году Казахстан планирует принять 7 чемпионатов мира, 2 чемпионата Азии, а также чемпионат Европы по футзалу среди юношей до 19 лет.

Как сообщалось ранее, в туристическом комплексе «Керуен-Сарай» города Туркестан состоялась торжественная церемония открытия VIII Народных игр Республики Казахстан.