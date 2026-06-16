Торжественная церемония открытия VIII Народных игр состоялась в Туркестане

В торжественном мероприятии приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров и заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Аманбай Нурмуханбетов, которые поздравили спортсменов и тренеров с открытием масштабных соревнований.

Аким области отметил важную роль Народных игр в развитии массового спорта в стране и рассказал о достижениях Туркестанской области в спортивной сфере.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

— Добро пожаловать в священный Туркестан! От всей души поздравляю вас с торжественным открытием VIII Народных игр, проходящих на земле священного Туркестана — золотой колыбели тюркского мира! Сегодня мы становимся свидетелями большого спортивного праздника, который укрепляет национальный дух, пропагандирует здоровый образ жизни и повышает статус массового спорта. В народе говорят: «В здоровом теле — здоровый дух». Здоровье нации — главное богатство государства. Глава государства Касым-Жомарт Кемелулы Токаев уделяет особое внимание развитию массового спорта и формированию здорового образа жизни. В соответствии с поручением Президента во всех регионах страны строятся новые спортивные объекты, а число граждан, занимающихся спортом, ежегодно растет. Благодаря этой последовательной политике спорт активно развивается и в Туркестанской области, — сказал аким области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Нуралхан Кушеров отметил, что на сегодня более 89 тыс. спортсменов регулярно занимаются 62 видами спорта. В целом свыше 43% населения систематически занимается физической культурой. Особое внимание уделяется детскому спорту: в 51 спортивной школе тренируются около 40 тыс. детей и подростков. За первые пять месяцев текущего года спортсмены области завоевали 657 медалей, 788 спортсменов вошли в состав национальной сборной.

— 10 наших спортсменов получили лицензии на участие в Азиатских играх. Кроме того, в регионе ведется строительство 20 новых спортивных объектов. Сегодня в нашем городе собрались более 2300 лучших спортсменов и тренеров из 20 регионов страны. Это свидетельствует о том, что масштабы и престиж Народных игр из года в год возрастают. На протяжении веков Туркестан, расположенный на Великом шелковом пути, был священным центром, объединявшим народы и культуры. И сегодняшние Народные игры продолжают эту добрую традицию, объединяя все регионы страны вокруг общей цели и общих интересов. В этих престижных соревнованиях определятся сильнейшие спортсмены. Поэтому желаю каждому участнику честной борьбы, высокого спортивного мастерства и ярких побед. Пусть VIII Народные игры придадут новый импульс развитию массового спорта и станут знаменательным праздником, прославляющим национальные ценности! — сказал аким области.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Заместитель председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства туризма и спорта Республики Казахстан Аманбай Нурмуханбетов рассказал о работе, проводимой по развитию массового спорта в соответствии с поручениями Главы государства, и подчеркнул особую роль Народных игр в развитии спортивного движения страны.

Во время торжественной церемонии все команды были представлены в рамках уникального водного парада. Церемония открытия продолжилась театрализованными постановками, этно-фольклорными композициями и концертной программой известных артистов, подарив зрителям праздничное настроение.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В Народных играх Республики Казахстан принимают участие команды из всех регионов страны. Спортсмены соревнуются в баскетболе 3×3, волейболе, шахматах, тогызкумалаке, қазақ күресі, настольном теннисе, футзале, асық ату, армрестлинге и гиревом спорте. По итогам соревнований, которые продлятся до 20 июня, будут определены лучшие спортсмены и команды.