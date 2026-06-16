Как будут обновлять парк вагонов в Казахстане

Несмотря на развитие отечественного вагоностроения, уровень износа железнодорожного подвижного состава в Казахстане остается высоким. Об этом сообщил министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра промышленности и строительства Ерсайына Нагаспаева, на сегодня износ парка грузовых вагонов составляет 54%, локомотивов — 52%, пассажирских вагонов — 42%.

— Обновление подвижного состава должно осуществляться в тесной взаимосвязи с развитием отечественного машиностроительного сектора, что позволит синхронно наращивать производственные мощности и модернизировать парк, — отметил Нагаспаев.

В этой связи, министр предложил проработать механизмы приоритетного закупа подвижного состава у отечественных производителей. Кроме того, по его словам, текущий объем финансирования на субсидирование процентной ставки при приобретении КТЖ вагонов и полувагонов казахстанского производства ниже существующей потребности. В связи с этим предлагается рассмотреть увеличение финансирования.

Еще одним инструментом поддержки могут стать долгосрочные оффтейк-контракты, которые обеспечат предприятия стабильными заказами.

О том, как сегодня развивается крупнейший пассажирский перевозчик страны, каким образом обновляется вагонный парк, какие новые сервисы появляются для пассажиров и как идет подготовка к летнему сезону, в интервью Kazinform рассказал Председатель правления АО «Пассажирские перевозки» Дияр Нусипкожанов.