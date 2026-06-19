Токаев подписал закон о поправках в Уголовный и Административный кодексы

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.