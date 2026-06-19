KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Токаев подписал закон о поправках в Уголовный и Административный кодексы

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс Республики Казахстан и Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    уголовный кодекс
    Фото: bureau.kz

    Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в уголовное и административное законодательство страны. Подробное содержание поправок будет опубликовано в тексте закона.

    Текст закона публикуется в официальных печатных изданиях.

    Президент Казахстана Законопроекты Касым-Жомарт Токаев
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор