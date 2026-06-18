Господдержка казахстанского АПК должна давать более ощутимые результаты — сенатор

225 млрд тенге направлено на поддержку агропромышленного комплекса Казахстана, при этом более 10 тысяч единиц сельхозтехники передано в лизинг, передает корреспондент агентства Kazinform .

Однако, несмотря на рост финансирования и запуск новых программ поддержки, ключевые системные вопросы в аграрной сфере остаются нерешенными. Об этом заявил сенатор Сакен Арубаев, выступая в Сенате. Он подчеркнул, что эффективность господдержки должна измеряться не объемами средств, а реальными результатами для отрасли и населения.

По словам сенатора, государство значительно усилило поддержку сельского хозяйства, внедряя новые механизмы финансирования и комплексные программы развития животноводства и растениеводства. В их числе — программы «Береке», «Игілік» и «Жайлау», условия которых, как отмечается, направлены на упрощение доступа для сельхозпроизводителей.

Однако, как отметил Арубаев, сохраняется ряд системных проблем, которые снижают эффективность этих мер. В частности, он обратил внимание на ограниченность каналов финансирования и сложность условий получения кредитов для фермеров.

— Сегодня необходимо расширить участие не только аграрной кредитной корпорации, но и региональных финансовых институтов. Учитывая особенности регионов, было бы более эффективно реализовывать механизмы финансирования через местные структуры, — отметил сенатор.

Отдельно он подчеркнул необходимость усиления инструментов гарантийного обеспечения, чтобы повысить доступность кредитов и расширить охват государственных программ среди сельхозпроизводителей.

Фото: Kazinform

Серьезным вызовом, по его словам, остается и структура использования заемных средств. Согласно данным Высшей аудиторской палаты, объем кредитов, направленных на пополнение оборотных средств, в 22 раза превышает инвестиции в основные фонды.

— Это фактически означает, что фермеры вынуждены направлять средства не на модернизацию, внедрение технологий, развитие орошаемого земледелия или расширение племенного животноводства, а на покрытие текущих расходов — корма и горюче-смазочные материалы, — отметил Арубаев.

Он подчеркнул необходимость смещения акцента в сторону долгосрочных инвестиций, особенно в сферы семеноводства и племенного животноводства, которые напрямую влияют на продуктивность и конкурентоспособность отрасли.

Несмотря на рост господдержки, проблема продовольственной инфляции сохраняется. По итогам 2025 года инфляция составила 12,3%, при этом рост цен на мясо, по словам сенатора, частично объясняется не только рыночными факторами, но и наличием посредников в цепочке поставок.

— К моменту, когда мясная продукция доходит до прилавков, ее стоимость увеличивается в два–три раза, что делает ее менее доступной для населения, — сказал он.

В этой связи сенатор призвал к более активной работе со стороны уполномоченных органов в сфере торговли и интеграции, отметив, что вопрос уже выходит за рамки экономики и становится социальной проблемой доступа населения к качественным продуктам питания.

В завершение Сакен Арубаев подчеркнул, что эффективность таких институтов, как аграрные финансовые структуры, должна оцениваться не объемом выделенных средств, а конкретными результатами — ростом перерабатывающих предприятий, созданием рабочих мест, снижением зависимости от импорта и увеличением доходов сельского населения.

Стоит отметить, более 4800 фермеров в Казахстане получили доступ к раннему финансированию посевной.