Более 4800 фермеров в Казахстане получили доступ к раннему финансированию посевной

В Казахстане продолжается реализация программы финансирования весенне-полевых работ сезона 2026 года, прием заявок по которой стартовал 1 октября 2025 года во исполнение поручения Главы государства по обеспечению своевременного и качественного проведения посевной кампании, передает Kazinform со ссылкой на Минсельхоз РК.

Конечная ставка вознаграждения для сельхозтоваропроизводителей составляет 5% годовых.

На данный момент сформирован пул из 5 142 заявок на сумму 630 млрд тенге. Уже профинансировано 4,8 тысячи сельхозтоваропроизводителей на сумму 572 млрд тенге с охватом свыше 6,8 млн га посевных площадей.

В целом в 2026 году на льготное кредитование весенне-полевых и уборочных работ планируется направить 750 млрд тенге. Средства распределяются по шести каналам: прямое кредитование АО «АКК», банки второго уровня, микрофинансовые организации, РИЦ, КТ, социально-предпринимательские корпорации.

Для снижения ставки вознаграждения по кредитам для конечных заемщиков до 5% годовых аналогично задействован механизм субсидирования купонного вознаграждения по облигациям АО «АКК», а также продолжается гарантирование займов через АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», позволяющее покрыть гарантией 85% от суммы займа.

На сегодняшний день выданы 1 379 гарантий на общую сумму займа 216,7 млрд тенге.

Ранний старт финансирования позволил аграриям заранее подготовиться к посевной кампании 2026 года. Полученные средства направляются на закупку горюче-смазочных материалов по выгодным ценам, приобретение минеральных удобрений, ремонт сельхозтехники и формирование необходимого запаса семян.

Льготное финансирование доступно как для подготовки и проведения весенне-полевых работ, так и для уборочной кампании и покрытия сезонных затрат.

Ранее сообщалось о том, что аграрии Казахстана засеяли 14,5 млн гектаров полей.