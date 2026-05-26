Аграрии Казахстана засеяли 14,5 млн гектаров полей

По данным Минсельхоза РК, зерновые размещены на площади 10 млн га, масличные — 3,2 млн га, кормовые — 861,4 тыс. га, хлопчатник — 167,3 тыс. га, овощные культуры — 109,1 тыс. га, бахчевые — 80,3 тыс. га, картофель — 107,7 тыс. га, сахарная свекла — 22 тыс.

Одним из ключевых направлений подготовки и проведения посевной кампании остается обеспечение сельхозтоваропроизводителей минеральными удобрениями.

— На 2026 год план внесения удобрений составляет 2,3 млн тонн. По оперативным данным акиматов, на сегодняшний день заключены договоры на поставку 1,5 млн тонн удобрений, отгружено 1,3 млн тонн. В целях повышения доступности удобрений для аграриев в местных бюджетах регионов на 2026 год предусмотрено 56,3 млрд тенге на субсидирование стоимости удобрений, — подчеркнули в Министерстве.