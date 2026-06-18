Доходность Нацфонда планируют повысить: Нацбанк РК представил новую стратегию

Новые меры глава финрегулятора анонсировал, выступая на пленарном заседании Сената. Так, активы Нацфонда перераспределят в пользу более доходных инструментов.

— В этом году мы планируем осуществить переход к новой целевой аллокации активов Нацфонда. Будут увеличены доли высокодоходных активов, таких как акции и альтернативные инструменты. Это положительно повлияет на доходность Нацфонда, — сообщил Сулейменов.

Также Нацбанк разработал программу по инвестированию средств Нацфонда на сумму до 1 млрд долларов в высокотехнологичные секторы национальной экономики. Все эти меры помогут привлекать средства Нацфонда в новые отрасли экономики страны, отметил Сулейменов.

Кроме того, для обеспечения диверсификации и увеличения доходности активов в Казахстане одними из первых запустили Национальный стратегический крипторезерв с целевым объемом инвестиций в размере 1 млрд долларов.

Ранее председатель Высшей аудиторской палаты Алихан Смаилов озвучил рекомендации Правительству по использованию средств Нацфонда.

Напомним, по итогам 2025 года доходность Национального фонда достигла рекордных значений, составив 8,7 млрд долларов.