Токаев призвал казахстанцев соблюдать культуру поведения в обществе

Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на важность соблюдения культуры поведения в обществе и на рабочем месте, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава государства отметил, что благодаря масштабным реформам Казахстан обновляет модель своей государственности, вместе с этим меняются мировоззрение, характер и менталитет граждан.

— Казахстан — правовое государство. Именно так сказано в Главном документе страны — Конституции. Но это не просто принцип, закрепленный в Основном законе. Он требует правильного понимания. Право должно начинаться с повседневной жизни. Это означает, что поведение, этика, дисциплина и даже характер каждого человека не должны противоречить Закону, — сказал он.

Президент также напомнил, что согласно Основному закону Казахстан является светским государством.

— Однако светскость не означает отказ от национальной идентичности или предание забвению ценностей, присущих нашему народу. Граждане развитых стран должны, прежде всего, обладать высокой культурой поведения в обществе и на рабочем месте. Например, в последнее время мы все видим, как зачастую обычное приветствие превращается в неуместную демонстрацию грубости и бескультурья. Поэтому нужно усилить работу в этом направлении, — подчеркнул Касым-Жомарт Токаев.

По его словам, именно по бытовым привычкам и традициям народа зарубежные гости судят об истинном состоянии культуры и развитости государства.

— Фундаментом построения прогрессивной страны служит высокий уровень зрелости ее граждан. Хочу еще раз подчеркнуть: все это берет начало с простых, но жизненно важных принципов: бытового этикета, достойного поведения и искреннего уважения друг к другу. Нам необходимо сформировать новые этические ориентиры общества путем масштабного продвижения таких ценностей. Это наша общая задача, — заключил Глава государства.

Напомним, сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника, передает корреспондент агентства Kazinform.