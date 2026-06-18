198 школ и 655 объектов здравоохранения построили в Казахстане в 2025 году

198 школ и 655 объектов здравоохранения ввели в работу в Казахстане в рамках нацпроектов по итогам 2025 года. Об этом в Сенате сообщил министр финансов Мади Такиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам министра финансов РК, параллельно были реализованы проекты по развитию студенческой инфраструктуры и увеличению объемов жилищного строительства. Результаты представлены в разрезе социальной и инфраструктурной сфер.

— В рамках национальных проектов завершено строительство 198 школ и 655 объектов здравоохранения, — заявил министр финансов РК Мади Такиев.

Дополнительно расширена инфраструктура для студентов за счет ввода новых объектов размещения.

Фото: Правительство РК

— Также введено 30 студенческих общежитий, обеспечивших жильем более 30 тысяч студентов колледжей и вузов, — сообщил министр финансов.

В жилищном секторе зафиксирован значительный объем ввода новых площадей по стране.

— Общий объем введенного в Казахстане жилья составил 20,1 миллиона квадратных метров, — отметил Мади Такиев.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года в Казахстане планируют ввести в эксплуатацию около 20 студенческих общежитий.