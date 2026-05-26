20 студенческих общежитий откроют в Казахстане в 2026 году

В Казахстане до конца 2026 года планируют ввести в эксплуатацию около 20 студенческих общежитий, сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек на брифинге в Правительстве, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, дефицит мест в студенческих общежитиях в Казахстане сократился с 82 тысяч до 5176 койко-мест.

— Даже в Астане, где раньше оставался дефицит около 5 тысяч мест, сейчас он составляет 176 койко-мест. Оставшийся дефицит составляет 5176 койкомест, это в Алматы, только один город. До конца этого года мы вводим порядка 20 общежитий в эксплуатацию, — сообщил Нурбек.

По его словам, нехватку 10 тысяч койко-мест Правительство закрыло за счет республиканского и местных бюджетов, а также использовало механизм субсидирования общежитий.

Кроме того, за последние пять лет за счет частных средств ввели почти 60 тысяч койко-мест.

Также министр сообщил, что для студентов, нуждающихся в общежитии, работают кризисные центры. Один из них на базе Академии логистики и транспорта в Алматы, где есть 55 отдельных комнат для студентов, которые оказались в безвыходной ситуации.

— Кроме того, на базе Национального педагогического университета работает ситуационный центр. Там подготовлены 10 сотрудников, которые проводят консультации, тренинги, работают через колл-центр и в кризисной ситуации перенаправляют студентов в общежития, где есть свободные места. Поэтому в последние 3-4 года вы, наверное, все меньше слышите о проблемах с общежитиями. Эта работа выстроена системно, и она уже работает, — отметил глава ведомства.

По словам министра, сейчас для вузов действует требование обеспечить не менее 80% потребности студентов в местах в общежитиях.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют построить 13 студенческих общежитий, 12 из которых будут предназначены для студентов вузов на 5 466 мест.