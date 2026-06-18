Как изменится система работы СПК, рассказали в Сенате

Депутат Бекбол Орынбасаров в ходе заседания Сената поднял вопрос эффективности социально-предпринимательских корпораций (СПК), указав на значительный рост убытков и недостаточную результативность их работы, передает корреспондент агентства Kazinform.

По его словам, согласно данным Высшей аудиторской палаты, часть СПК размещала бюджетные средства на депозитах, занималась несвойственными видами деятельности и не выполняла ключевые задачи по стабилизации цен и привлечению инвестиций.

Он также отметил, что несмотря на передачу государственных активов и регулярную поддержку, финансовое положение ряда корпораций ухудшилось.

— 8 из 13 проаудированных СПК оказались убыточными. Накопленный убыток по ним составил 209,5 миллиарда тенге, увеличившись в 7 раз с 2020 года, — подчеркнул депутат.

Сенатор связал ситуацию с отсутствием единой координации и недостаточной регламентацией деятельности СПК со стороны уполномоченных органов, а также напомнил о начале реформирования этих структур.

В этой связи он уточнил, какие ключевые направления реформы реализуются правительством и как планируется повысить эффективность СПК, в том числе за счет их переориентации на инвестиционную деятельность.

В ответ на вопрос депутата, заместитель Премьер-министра — министр национальной экономики Серик Жумангарин сообщил, что в последние годы СПК демонстрируют улучшение финансовых результатов.

По его словам, начиная с 2023 года, удалось выйти на положительную динамику: по итогам 2025 года совокупная чистая прибыль СПК составила около 15 млрд тенге, тогда как в 2017–2022 годах фиксировался совокупный убыток порядка 47 млрд тенге.

— Сейчас СПК реализуют порядка 470 проектов на сумму около 3 триллионов тенге, — отметил Жумангарин.

Он пояснил, что в рамках реформы СПК должны трансформироваться в полноценные институты развития, сопровождающие инвесторов на всех этапах реализации проектов.

Среди ключевых направлений реформы он назвал внедрение принципа «одного окна», развитие взаимодействия с институтами развития, поддержку экспортного потенциала регионов, а также инвентаризацию активов и вывод непрофильных активов на приватизацию.

Также, по его словам, планируется исключение непрофильных видов деятельности и переход к цифровому формату документооборота. Отдельно рассматривается вопрос повышения прозрачности и возможного регулирования СПК как финансовых институтов для улучшения взаимодействия с рынком капитала.

Ранее сообщалось, что количество субъектов социального предпринимательства в Казахстане выросло.