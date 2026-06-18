Разработать программу поддержки работников ПМСП поручил Токаев

По словам Главы государства, сегодня главный вопрос в медицине — ликвидация дефицита квалифицированных кадров.

— Нужно понимать, даже самые современные больницы и передовое оборудование — это всего лишь полдела. Главный вопрос — ликвидация дефицита квалифицированных кадров, который особенно остро ощущается в сельской местности. Для этого необходимо разработать программу поддержки работников первичной медико-санитарной помощи, — сказал Глава государства, выступая перед врачами в Акорде.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что важно создать в Казахстане такие условия, чтобы те, кто первыми приходят на помощь людям, чувствовали заботу государства, имели достойную оплату труда, полный социальный пакет и четкие стимулы для работы на местах.

Сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником.

Также Глава государства рассказал о достижениях Казахстана в медицине, и заверил, что безопасность казахстанских врачей находится под строгим контролем. Президент сообщил, что в 2026 году на повышение зарплат медработников в Казахстане выделено 33 млрд тенге.