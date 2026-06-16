Названы регионы Казахстана, где построят новые железнодорожные пути
Министерство транспорта предложило реализовать ряд новых проектов для увеличения пропускной способности железнодорожной сети Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.
Об этом на заседании Правительства сообщил глава ведомства Нурлан Сауранбаев.
— Для дальнейшего увеличения пропускной способности железнодорожной сети предлагается реализовать ряд новых проектов. В их числе: строительство третьих путей на участке Астана — Караганда, строительство вторых путей на участке Арыс — Казалы, модернизация участков Кызылжар — Шубарколь — Есиль, модернизация участка Индербор — Макат, — сообщил глава ведомства.
Также в Минтранспорта считают необходимым модернизировать железнодорожный участок, обслуживающий промышленную зону Карагайлы в Карагандинской области.
— Кроме того, предлагается включить в перечень перспективных проектов строительство железнодорожной линии Индербор — Уральск, которая обеспечит прямое железнодорожное сообщение с Уральском и создаст дополнительные условия для освоения месторождений Западного Казахстана, — отметил министр.
В целом за три года в Казахстане планируется построить 1391 км новых железнодорожных линий, обновить около 1000 км железнодорожной сети, а также модернизировать подвижной состав и увеличить терминальную сеть.
Ранее сообщалось, что до 1 июня в Казахстане введут в эксплуатацию 30 модернизированных железнодорожных вокзалов. Также стало известно, что новые заводы по выпуску вагонов откроют в Казахстане.
Напомним, износ локомотивов в Казахстане снизился до 49%.