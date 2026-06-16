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    Названы регионы Казахстана, где построят новые железнодорожные пути

    Министерство транспорта предложило реализовать ряд новых проектов для увеличения пропускной способности железнодорожной сети Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Поезд, железная дорога
    Фото: KТЖ

    Об этом на заседании Правительства сообщил глава ведомства Нурлан Сауранбаев.

    — Для дальнейшего увеличения пропускной способности железнодорожной сети предлагается реализовать ряд новых проектов. В их числе: строительство третьих путей на участке Астана — Караганда, строительство вторых путей на участке Арыс — Казалы, модернизация участков Кызылжар — Шубарколь — Есиль, модернизация участка Индербор — Макат, — сообщил глава ведомства.

    Также в Минтранспорта считают необходимым модернизировать железнодорожный участок, обслуживающий промышленную зону Карагайлы в Карагандинской области.

    Нурлан Сауранбаев
    Фото: Правительство РК

    — Кроме того, предлагается включить в перечень перспективных проектов строительство железнодорожной линии Индербор — Уральск, которая обеспечит прямое железнодорожное сообщение с Уральском и создаст дополнительные условия для освоения месторождений Западного Казахстана, — отметил министр.

    В целом за три года в Казахстане планируется построить 1391 км новых железнодорожных линий, обновить около 1000 км железнодорожной сети, а также модернизировать подвижной состав и увеличить терминальную сеть.

    Ранее сообщалось, что до 1 июня в Казахстане введут в эксплуатацию 30 модернизированных железнодорожных вокзалов. Также стало известно, что новые заводы по выпуску вагонов откроют в Казахстане. 

    Напомним, износ локомотивов в Казахстане снизился до 49%. 

    Казахстан Правительство РК Регионы Казахстана Минтранспорта РК Строительство Железная дорога
    Адия Абубакир
    Адия Абубакир
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