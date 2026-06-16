Названы регионы Казахстана, где построят новые железнодорожные пути

Об этом на заседании Правительства сообщил глава ведомства Нурлан Сауранбаев.

— Для дальнейшего увеличения пропускной способности железнодорожной сети предлагается реализовать ряд новых проектов. В их числе: строительство третьих путей на участке Астана — Караганда, строительство вторых путей на участке Арыс — Казалы, модернизация участков Кызылжар — Шубарколь — Есиль, модернизация участка Индербор — Макат, — сообщил глава ведомства.

Также в Минтранспорта считают необходимым модернизировать железнодорожный участок, обслуживающий промышленную зону Карагайлы в Карагандинской области.

Фото: Правительство РК

— Кроме того, предлагается включить в перечень перспективных проектов строительство железнодорожной линии Индербор — Уральск, которая обеспечит прямое железнодорожное сообщение с Уральском и создаст дополнительные условия для освоения месторождений Западного Казахстана, — отметил министр.

В целом за три года в Казахстане планируется построить 1391 км новых железнодорожных линий, обновить около 1000 км железнодорожной сети, а также модернизировать подвижной состав и увеличить терминальную сеть.

Ранее сообщалось, что до 1 июня в Казахстане введут в эксплуатацию 30 модернизированных железнодорожных вокзалов. Также стало известно, что новые заводы по выпуску вагонов откроют в Казахстане.

Напомним, износ локомотивов в Казахстане снизился до 49%.