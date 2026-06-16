Новые заводы по выпуску вагонов откроют в Казахстане

Министр промышленности и строительства Ерсайын Нагаспаев на заседании Правительства рассказал о планах по расширению производства пассажирских и грузовых вагонов в Казахстане, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Ерсайына Нагаспаева, одним из важных шагов стал запуск в Астане завода «Stadler Казахстан» мощностью до 100 пассажирских вагонов в год.

— До 2030 года законтрактована поставка 557 вагонов для КТЖ. В этом году на маршрутах появятся современные вагоны, оснащенные современными технологиями, — заявил Нагаспаев.

Еще одним ключевым проектом отрасли является расширение производства пассажирских вагонов на базе завода «ЗИКСТО». Предприятие обеспечивает выпуск до 200 пассажирских вагонов в год и является одним из основных отечественных производителей данного вида продукции.

— В 2026–2027 годах планируется реализация инвестиционного проекта стоимостью 24 млрд тенге, направленного на модернизацию производства и увеличение объемов выпуска. Реализация проекта позволит создать порядка 470 рабочих мест, а также повысить уровень локализации и компетенции отечественного вагоностроения, — сообщил министр.

Также в прошлом году в Атырауской области запущен вагоностроительный завод мощностью 6 тысяч грузовых вагонов и цистерн в год. Завод прошел сертификацию на производство вагонов-цистерн и уже в этом году выпустит первые 70 единиц продукции.

Одновременно для повышения уровня локализации инвестором начато строительство литейного завода мощностью 60 тыс. тонн деталей в год. Запуск завода запланирован на 2027 год.

На Семипалатинском машиностроительном заводе запущена новая производственная линия по выпуску полувагонов мощностью до 600 единиц ежегодно.

В Экибастузе сформирован кластер предприятий, специализирующихся на выпуске, как готовой железнодорожной техники, так и комплектующих и других важных компонентов для обеспечения работы железнодорожного транспорта. Уже введен в эксплуатацию бандажный комплекс мощностью 160 тыс. единиц готовых изделий.

Ранее сообщалось, что первые пассажирские вагоны швейцарской компании Stadler могут поступить в Казахстан во втором квартале 2026 года.