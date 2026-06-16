Износ локомотивов в Казахстане снизился до 49% — министр транспорта

Парк локомотивов в Казахстане полностью обеспечивает потребности железнодорожных перевозок. О состоянии отрасли на заседании Правительства рассказал министр транспорта РК Нурлан Сауранбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

По словам Нурлана Сауранбаева, дефицит тягового подвижного состава, возникший из-за низких объемов закупок в 2014–2019 годах, удалось устранить благодаря масштабному обновлению парка.

За последние годы парк пополнился более чем 650 пассажирскими вагонами, а к 2030 году уровень его обновления планируется довести до 90%.

— До 2028 года будет продолжена поставка новых локомотивов отечественного производства. В настоящее время локомотивный парк полностью обеспечивает потребности перевозочного процесса, — сказал министр.

По данным Минтранса, за последние годы уровень износа локомотивов сократился с 74% до 49%.

— Средний возраст локомотивов сократился с 30 до 21 года. Улучшилось техническое состояние локомотивов, а расход дизельного топлива снизился (с 42 до 24 кг на 10 тыс. тонно-километров). По данным компании Wabtec локомотивы КТЖ признаны наиболее эффективными среди железнодорожных администраций 93 стран мира. Особое внимание уделяется локализации производства и сервисного обслуживания, что способствует развитию отечественной промышленности и созданию новых рабочих мест, — подчеркнул глава ведомства.

По словам Сауранбаева, парк грузовых вагонов составляет около 147 тыс. единиц, при этом большая часть вагонов находится в собственности частных операторов. Работа по его обновлению продолжается.

Напомним, до 1 июня текущего года в Казахстане введут в эксплуатацию 30 модернизированных железнодорожных вокзалов.