Фонд развития космической отрасли предложили создать в Казахстане

В ходе обсуждения исполнения республиканского бюджета в Сенате отдельное внимание было уделено вопросам финансирования и реализации проектов в космической отрасли Казахстана, передает корреспондент агентства Kazinform.

Сенатор Галиаскар Сарыбаев отметил, что при оценке бюджетной дисциплины в этой сфере важно учитывать специфику высокотехнологичных проектов, где сроки реализации и структура расходов существенно отличаются от стандартных государственных программ.

По его словам, значительная часть замечаний, озвученных в рамках проверок, касается сроков реализации проектов, остатков средств на контрольных счетах и отклонений от плановых показателей. Однако, как подчеркнул сенатор, такие факторы не всегда свидетельствуют о неэффективности.

Он отметил, что космическая отрасль относится к сложным технологическим направлениям, где реализация проектов может занимать несколько лет, а сроки поставки отдельных компонентов достигают 18–24 месяцев. Дополнительное влияние оказывают зависимость от зарубежных поставщиков, необходимость испытаний и высокая технологическая сложность.

— В космической сфере контроль за расходованием средств не всегда может оцениваться по традиционным бюджетным критериям, — отметил сенатор.

Также он подчеркнул, что подобные проекты требуют особых механизмов финансирования и контроля, ориентированных не только на кассовое исполнение, но и на достижение технологических результатов и выполнение международных обязательств.

Сенатор привел международный опыт, отметив, что в ряде стран применяются многолетние программы финансирования космических проектов — в частности, в NASA, Европейском космическом агентстве, а также в Японии и Франции.

В этой связи он предложил рассмотреть возможность создания специализированных инструментов финансирования, включая отдельный фонд развития космической отрасли и переход к долгосрочному бюджетному планированию.

Кроме того, он подчеркнул, что развитие космической сферы имеет стратегическое значение для экономики, науки и технологий, включая перспективы использования орбитальных технологий и инфраструктуры будущего.

В завершение выступления сенатор призвал учитывать специфику отрасли при оценке бюджетных программ и подчеркнул необходимость дальнейшего развития национальной космической индустрии.

Ранее Глава государства Касым-Жомарт Токаев отметил прорыв в космическом партнерстве Казахстана и России.