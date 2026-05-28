Токаев отметил прорыв в космическом партнерстве Казахстана и России
Сотрудничество Казахстана и России в космической отрасли остается одним из ключевых направлений стратегического партнерства. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.
Глава государства отметил, что космодром «Байконур» на протяжении многих лет служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства двух стран.
— Реализация совместного проекта «Байтерек», включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя «Сұңқар / Союз-5», открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг, — высказался Касым-Жомарт Токаев.
Ранее Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты с комплекса «Байтерек» важным совместным шагом в космонавтике.