KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренды:
    Jibek Joly TRK
    РУ
    Тренды:

    Токаев отметил прорыв в космическом партнерстве Казахстана и России

    Сотрудничество Казахстана и России в космической отрасли остается одним из ключевых направлений стратегического партнерства. Об этом заявил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

    т
    Фото: Солтан Жексенбеков/ Kazinform

    Глава государства отметил, что космодром «Байконур» на протяжении многих лет служит ярким символом плодотворного научно-технического партнерства двух стран.

    — Реализация совместного проекта «Байтерек», включая недавний успешный пуск новой ракеты-носителя «Сұңқар / Союз-5», открывает новые возможности укрепления позиций наших стран на международном рынке космических услуг, — высказался Касым-Жомарт Токаев.

    Ранее Президент России Владимир Путин назвал запуск ракеты с комплекса «Байтерек» важным совместным шагом в космонавтике.

    Касым-Жомарт Токаев Байконур Президент Казахстана Казахстан Освоение космоса Россия Космос
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор