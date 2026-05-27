Важный совместный шаг в космонавтике — Путин о запуске ракеты с комплекса «Байтерек»

В статье президента России Владимира Путина, вышедшей в газете «Казахстанская правда» в преддверии государственного визита в Казахстан, отдельное внимание уделено развитию гуманитарного, научного и образовательного сотрудничества между двумя странами, передает корреспондент агентства Kazinform.

В статье отмечается расширение совместных проектов в космической отрасли, а также рост академических обменов.

Говоря о космическом направлении, президент России подчеркнул значение недавних совместных достижений.

— В нынешнем году был сделан важный совместный шаг в области космонавтики. 30 апреля с комплекса «Байтерек» состоялся первый пуск российско-казахстанской перспективной ракеты среднего класса «Союз-5/Сункар». Символично, что это произошло в год 65-летия первого полета человека на околоземную орбиту — Юрия Гагарина, отправившегося в свою историческую миссию с космодрома «Байконур», — отметил Владимир Путин.

Отдельно он отметил развитие образовательных связей между странами и расширение подготовки кадров.

— В российских вузах, включая восемь филиалов в Казахстане, обучается более 60 тысяч казахстанских студентов. На будущий учебный год количество правительственных квот для казахстанцев увеличено до 800 мест. Успешно работают казахстанские филиалы многих ведущих российских университетов, включая МГУ и МГИМО, — рассказал президент Российской Федерации.

Ранее мы рассказали о том, какие российские вузы готовят кадры для Казахстана.