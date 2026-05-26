    Российские вузы в Казахстане: кто готовит кадры для атомной энергетики, IT и промышленности

    Правительство Казахстана активно открывает филиалы зарубежных университетов, стремясь превратить страну в академический и исследовательский хаб Центральной Азии. Среди иностранных вузов наибольшее представительство имеют российские университеты. Насколько эта стратегия влияет на качество высшего образования, разбирался корреспондент Kazinform.

    Российские университеты занимают заметную долю среди зарубежных филиалов

    За последние несколько лет в Казахстане открылись филиалы ряда университетов, входящих в мировые рейтинги. При этом среди иностранных вузов наиболее широко представлены российские учебные заведения.

    Сегодня в регионах страны работают семь филиалов российских университетов, где обучаются около 4000 студентов. Более тысячи из них получают образование по государственным грантам.

    Россия входит в число семи крупнейших мировых центров экспорта образования. Ежегодно в российских вузах обучаются студенты более чем из 170 стран. Казахстан остается одним из ключевых партнеров России в сфере науки и высшего образования. В настоящее время совместно с российскими исследователями реализуется более 200 научных проектов.

    Эксперты отмечают, что развитие филиалов может помочь сократить дефицит специалистов в стратегически важных отраслях — добывающей промышленности, оборонной сфере, IT и высоких технологиях. Подготовка кадров внутри страны позволяет быстрее закрывать потребности рынка труда и снижает необходимость обучения за рубежом.

    Нормативная база сотрудничества Казахстана и России в сфере образования и науки

    Развитие взаимодействия между Республикой Казахстан и Российской Федерацией в сфере науки и высшего образования опирается на сформированную за последние десятилетия систему межгосударственных соглашений, определяющих институциональные рамки сотрудничества, академической мобильности и подготовки кадров.

    Сотрудничество осуществляется на основе следующих ключевых документов:

    • Соглашение о сотрудничестве в области образования между Государственным Комитетом Российской Федерации по высшему образованию и Министерством образования Республики Казахстан от 23 апреля 1993 года;
    • Соглашение между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации о сотрудничестве в области культуры, науки и образования от 28 марта 1994 года;
    • Соглашение о подготовке специалистов в области космической техники для комплекса «Байконур» от 4 августа 1995 года;
    • Соглашение о научно-техническом сотрудничестве от 25 ноября 1996 года;
    • Соглашение о функционировании образовательных организаций города Байконур от 23 декабря 2014 года;
    • Соглашение о функционировании Казахстанского филиала МГУ им. М. В. Ломоносова от 9 ноября 2017 года;
    • Меморандум о сотрудничестве между профильными ведомствами двух стран от 9 февраля 2022 года;
    • Соглашение о создании и функционировании филиалов вузов от 24 февраля 2022 года;
    • Договор об учреждении Международной организации по русскому языку от 13 октября 2023 года;
    • Соглашение о функционировании Костанайского филиала Челябинского государственного университета от 27 ноября 2024 года.

    Действующая система сотрудничества формирует устойчивую правовую основу для развития филиальной сети, академического обмена и совместных образовательных программ.

    Влияние на качество образования

    По словам доктора экономических наук, профессора Аяпбергена Таубаева, открытие филиалов российских вузов оказывает положительное влияние на систему высшего образования Казахстана.

    — Первым зарубежным вузом, открывшимся в Казахстане, стал Московский государственный университет имени Ломоносова. Сегодня около 20 процентов из почти 30 филиалов иностранных университетов в стране принадлежат российским вузам. Они не только работают в Казахстане, но и готовят специалистов по новым востребованным направлениям. Это показывает, что российские университеты могут быть надежными партнерами, — отметил ученый.

    Какие российские филиалы работают в Казахстане

    Филиал МГУ в Астане

    Первым российским вузом, открывшим филиал в Казахстане, стал Московский государственный университет имени М. В. Ломоносова. Филиал работает в Астане с 2001 года.

    В 2022 году по поручению Президента для него было построено новое здание. Здесь обучают по направлениям математики, филологии, экологии и экономики. Ежегодно выделяется 125 грантов для бакалавров и 40 — для магистрантов.

    МИФИ

    Готовит специалистов для атомной отрасли. На фоне развития проектов в сфере мирного атома и подготовки к строительству первой АЭС Казахстану требуются специалисты в области ядерной физики и атомной энергетики.

    Для этих целей в Алматы открыт филиал Национального исследовательского ядерного университета МИФИ. Здесь обучаются 490 студентов по направлениям ядерной физики, атомной энергетики, лазерных и плазменных технологий, нанотехнологий и высокопроизводительных вычислительных систем.

    Другие филиалы российских вузов

    • филиал Московского авиационного института в Байконуре, где готовят специалистов по ракетно-космической технике;
    • филиал Российского государственного университета нефти и газа имени И. М. Губкина в Атырау;
    • филиал Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева в Таразе;
    • филиал Челябинского государственного университета в Костанае.
    Кроме того, недавно в Казахстане начал работу филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО).

    Выпускники всех семи филиалов получают государственные дипломы российского образца, которые признаются как в России, так и в Казахстане.

    Университетов недостаточно: эксперты говорят о необходимости колледжей

    Как считает руководитель Центра региональных сравнительных исследований «Россия — Центральная Азия» Денис Борисов, для решения кадрового вопроса важно развивать не только высшее, но и среднее профессиональное образование.

    По его мнению, крупные индустриальные проекты невозможно обеспечить исключительно выпускниками вузов. Для этого необходима развитая система колледжей, техникумов и подготовки рабочих кадров.

    — Сейчас для масштабной промышленной кооперации недостаточно опираться только на университеты. Нужна сильная система среднего профессионального образования, ориентированная на реальные потребности предприятий. Именно на этом уровне формируется значительная часть производственной цепочки, — считает эксперт.

    Денис Борисов
    По словам Дениса Борисова, российский опыт развития колледжей и техникумов может быть полезен Казахстану, особенно с учетом курса на развитие обрабатывающей промышленности.

    Казахстан открыл свой университет в России

    Сотрудничество между странами развивается и в обратном направлении. Недавно Казахстан стал первым государством, открывшим собственный университетский кампус на территории России. Речь идет о филиале Казахского национального университета имени аль-Фараби в Омске.

    В церемонии открытия участвовали Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин. Сегодня в омском филиале обучаются 68 студентов, большинство из которых получили внутренние гранты университета.

    Как отмечает эксперт, для России подобная практика является редкостью, поскольку международное сотрудничество в сфере высшего образования там обычно ограничивается совместными программами и двойными дипломами.

    Более 60 тысяч казахстанцев учатся в российских вузах

    По данным Министерства науки и высшего образования РК, в российских университетах сегодня обучаются около 60 тысяч граждан Казахстана.

    Наиболее популярными среди казахстанцев остаются:

    • Оренбургский государственный медицинский университет;
    • Новосибирский государственный технический университет;
    • Томский государственный университет;
    • Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники.

    Главными преимуществами российского образования студенты называют доступную стоимость обучения, развитую научную базу и современную инфраструктуру.

    По информации министерства, между вузами Казахстана и России заключено 1910 соглашений о сотрудничестве. В рамках этих договоренностей в 2025 году к преподавательской деятельности были привлечены 274 российских специалиста, реализуется 21 совместный научный проект, действуют 91 программа двойных дипломов и 27 совместных образовательных программ.

    В рамках академической мобильности за год в Казахстан приехал 431 студент из России, а в российские вузы отправились 774 студента из Казахстана.

    Какие специальности выбирают казахстанцы

    По данным Министерства образования России, абитуриенты из Казахстана чаще всего выбирают:

    — инженерные специальности;
    — социальные науки;
    — педагогику;
    — медицину;
    — математику;
    — естественные науки.

    Ежегодно российское правительство выделяет образовательные квоты для граждан Казахстана. В 2026 году их количество увеличено до 800 грантов.

    По данным представительства Россотрудничества в Астане, на обучение в российских вузах поступило около 3000 заявок от казахстанцев. Наибольший интерес абитуриенты проявляют к IT-направлениям, международным отношениям и военным специальностям.

    Этот спрос со стороны абитуриентов во многом отражает общие тенденции на рынке труда и в системе подготовки кадров.

    Расширение сети российских университетов в Казахстане становится одним из инструментов решения кадрового дефицита в стратегически важных отраслях. Вместе с тем эксперты считают, что для устойчивого эффекта необходимо развивать не только высшее, но и среднее профессиональное образование, тесно связывая систему подготовки кадров с потребностями промышленности и экономики.

    Адиль Нуртазин
