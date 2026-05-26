Казахстан и Россия укрепляют сотрудничество в энергетической сфере

Казахстан и Россия продолжают развивать долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество в энергетической сфере, остающееся ключевым направлением стратегического партнерства, передает Kazinform со ссылкой на Министерство энергетики РК.

Взаимодействие охватывает широкий спектр отраслей топливно-энергетического комплекса, включая разведку и добычу, электроэнергетику и транспортировку ресурсов. Сегодня работа профильных ведомств выстроена на прочном фундаменте взаимных договоренностей: совместные проекты демонстрируют устойчивую практическую реализацию, а все рабочие процессы решаются в конструктивном и оперативном ключе.

Особое внимание стороны уделяют вопросам энергетической безопасности, устойчивому функционированию национальных энергосистем и повышению эффективности транспортно-логистических коридоров.

— В нефтяной сфере сохраняется стабильная и бесперебойная работа экспортных маршрутов. В частности, важнейшим приоритетом остается использование инфраструктуры Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который продолжает играть важную роль в обеспечении надежных поставок казахстанского сырья на внешние рынки. В газовой отрасли расширяется кооперация в вопросах переработки углеводородов и обеспечения регионального транзита природного газа. Этот диалог способствует укреплению энергетической связанности региона и повышению надежности обеспечения потребителей, — отметили в Минэнерго РК.

Также параллельная работа национальных электросетей также доказывает свою эффективность. В электроэнергетике постоянно усиливается взаимодействие диспетчерских центров по поддержанию единого баланса, техническому обмену электроэнергией и обеспечению взаимной надежности энергоснабжения.

Как подчеркнули в Министерстве, энергетическое партнерство между Казахстаном и Россией объективно остается фундаментальным фактором региональной стабильности и способствует уверенному макроэкономическому развитию двух стран.

