Правила оценки рисков в сфере энергетики обновят в Казахстане

Министерство энергетики РК вынесло на публичное обсуждение проект о внесении изменений в критерии оценки степени риска в области электро- и теплоэнергетики, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ подготовлен совместно с Министерством национальной экономики Республики Казахстан.

Проект обновляет действующие нормы технически и юридически. В частности, власти хотят привести документы в соответствие с новым Цифровым кодексом и обновленным положением о Комитете атомного и энергетического надзора и контроля.

Также планируется изменить название профильного комитета во всех документах, актуализировать терминологию и отредактировать проверочные листы и критерии оценки рисков, которые используются при проведении государственного контроля в сферах электро- и теплоэнергетики.

В Министерстве энергетики отметили, что предлагаемые изменения носят уточняющий характер и не повлекут негативных социально-экономических или правовых последствий.

Публичное обсуждение проекта продлится до 4 июня 2026 года.

