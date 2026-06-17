Токаев подписал закон о создании регионального центра ООН в Казахстане

Президент Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О ратификации Меморандума о взаимопонимании между Правительством Республики Казахстан и Организацией Объединенных Наций относительно Регионального центра Организации Объединенных Наций по целям в области устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана», сообщает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Документ предусматривает создание в Казахстане Регионального центра Организации Объединенных Наций, который будет заниматься продвижением и координацией реализации Целей устойчивого развития в странах Центральной Азии и Афганистане.

Текст закона будет опубликован в официальной печати.

Ранее отмечалось, что Региональный центр станет точкой притяжения для институтов ООН и будет способствовать росту числа совместных программ в сфере устойчивого развития. В МИД РК разъяснили, кто будет курировать Региональный центр ООН в Казахстане.