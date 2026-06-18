Система госуправления в Казахстане будет полностью модернизирована — Президент

Президент Касым-Жомарт Токаев в ходе встречи с председателями верховных судов стран — участниц Организации тюркских государств рассказал о масштабных реформах, реализуемых в нашем государстве в последние годы, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Глава государства отметил, что в ближайшее время в стране вступит в силу новый Основной закон.

— Совсем скоро, первого июля, вступит в силу новый Основной закон Казахстана. Конституция — это незыблемая опора нашей государственности. В соответствии с Основным законом защита суверенитета, независимости и территориальной целостности страны является ключевым конституционным положением. В качестве основополагающих принципов деятельности нашего государства также обозначены соблюдение прав и свобод граждан, обеспечение верховенства закона, а также неизменное стремление к миру и дружбе со всеми странами.

Президент подчеркнул, что в обновлённой Конституции особое внимание уделено развитию человеческого капитала и цифровой сферы.

— В новой Конституции развитие человеческого капитала, образования, науки и инноваций признано стратегическим направлением деятельности государства. В нашем Основном законе впервые появилась норма о защите персональных данных граждан, в том числе их личных сведений в цифровом пространстве. Кроме того, была добавлена отдельная статья об адвокатуре.

Глава государства также остановился на шагах по реализации конституционных изменений.

— В целях реализации положений Конституции недавно были подписаны пять конституционных законов. Кроме того, внесены поправки в более чем 70 кодексов и законов. В августе пройдут выборы в Курултай. Будет сформирован состав Қазақстан Халық Кеңесі. В целом, система государственного управления будет полностью модернизирована, — подчеркнул Президент.

Как сообщалось ранее, Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Азербайджанской Республики Инама Керимова, председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева, председателя Кассационного суда Турецкой Республики Омера Керкеза, председателя Государственного совета Турецкой Республики Зеки Йигита и первого заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан Алишера Усманова, которые прибыли для участия во второй конференции верховных судов стран — участниц ОТГ.