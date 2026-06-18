Токаев встретился с главами верховных судов стран ОТГ

Президент Касым-Жомарт Токаев встретился с председателями верховных судов стран — участниц Организации тюркских государств, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Верховного суда Азербайджанской Республики Инама Керимова, председателя Верховного суда Кыргызской Республики Медербека Сатыева, председателя Кассационного суда Турецкой Республики Омера Керкеза, председателя Государственного совета Турецкой Республики Зеки Йигита и первого заместителя председателя Верховного суда Республики Узбекистан Алишера Усманова, которые прибыли для участия во второй конференции верховных судов стран — участниц ОТГ.

Приветствуя гостей, Глава государства отметил особую роль ОТГ в развитии сотрудничества между тюркскими странами.





— Необходимо подчеркнуть, что взаимодействие государств — участников этой организации в судебной и правоохранительной сферах неуклонно укрепляется. Наглядным подтверждением тому станет авторитетный форум, который завтра пройдет в Туркестане. Судебная система имеет огромное значение для прогресса и процветания любой цивилизованной страны. Поэтому углубление взаимосвязей между верховными судами в полной мере отвечает общим интересам наших братских народов, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

Президент подчеркнул, что сегодня многие страны встали на путь динамичного развития, стремясь соответствовать вызовам времени и не отстать от темпов глобальных технологических изменений.





— Нам необходимо объединить усилия и действовать сообща в этом направлении. На завтрашней конференции в Туркестане будут всесторонне обсуждены вопросы цифровизации судебной сферы, защиты прав инвесторов и другие важные темы. Можно сказать, что такая повестка дня весьма своевременна и актуальна. Обмен мнениями по данной проблематике, несомненно, придаст большой импульс развитию нашей организации и укреплению ее авторитета. Как известно, Казахстан поддерживает все добрые начинания в рамках ОТГ и продолжит делать это в будущем, — заявил Глава государства.

Напомним, 15 мая 2026 года в Туркестане состоялся неформальный саммит Совета глав стран-участниц Организации тюркских государств.

