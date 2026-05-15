Неформальный саммит ОТГ начался в Туркестане
В Туркестане начал работу неформальный саммит Совета глав стран-участниц Организации тюркских государств, передает корреспондент агентства Kazinform.
Главы делегаций стран — участниц неформального саммита ОТГ прибыли в Конгресс-холл. Высоких гостей встретил Президент Касым-Жомарт Токаев.
Главными темами встречи станут искусственный интеллект, цифровое развитие и укрепление регионального сотрудничества.
Туркестан выбран площадкой саммита не случайно — город считается одним из главных духовных и исторических центров тюркского мира.
Город с древней историей в эти дни активно готовился к важному международному мероприятию.
О роли ОТГ в регионе и мире, значении саммита и перспективах экономической кооперации — в материале аналитического обозревателя Kazinform.