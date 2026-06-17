Порядок выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам уточнили в Казахстане

Министерство туризма и спорта Республики Казахстан приказом от 3 июня 2026 года утвердило акты официального разъяснения Правил выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, а также размеров соответствующих выплат, передает корреспондент агентства Kazinform.

Документ направлен на обеспечение единообразного применения законодательства, предотвращение расширительного толкования норм и соблюдение принципов законности, соразмерности и целевого использования бюджетных средств.

Государственная поддержка спорта высших достижений

В разъяснении отмечается, что финансирование физической культуры и спорта за счет республиканского бюджета осуществляется в рамках направления «спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта».

Таким образом, денежные поощрения рассматриваются как специальная мера государственной поддержки и не подлежат расширительному толкованию.

Условия назначения выплат

Денежные поощрения выплачиваются только за результаты, достигнутые на международных соревнованиях, которые одновременно:

относятся к системе спорта высших достижений;

имеют официальный статус по виду спорта;

включены в перечень международных соревнований (в том числе среди взрослых);

подтверждены установленными документами.

При этом не каждое международное соревнование является основанием для выплат.

Требования к чемпионатам мира

Разъясняется, что выплаты предусмотрены за результаты, достигнутые на чемпионатах мира среди взрослых:

по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;

по неолимпийским видам спорта при участии представителей не менее 20 стран в дисциплине или весовой категории.

Правовое значение имеют не только название турнира и занятие призового места, но и его статус, включение в официальный календарь международной федерации, а также проведение под ее эгидой.

Ограничения и порядок выплат

Выплаты осуществляются за счет республиканского бюджета в пределах выделенных средств и до конца текущего финансового года, что определяет их целевой и лимитированный характер.

Отсутствие подтвержденного статуса соревнования или несоблюдение установленных критериев исключает возможность применения размеров денежных поощрений.

Суть разъяснения

В министерстве подчеркнули, что денежные поощрения являются мерой государственной поддержки спортсменов, тренеров и членов национальных команд, направленной на стимулирование высоких результатов в условиях официальной международной конкуренции спорта высших достижений.

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