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    Порядок выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам уточнили в Казахстане

    Министерство туризма и спорта Республики Казахстан приказом от 3 июня 2026 года утвердило акты официального разъяснения Правил выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, а также размеров соответствующих выплат, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Алихан Аскербай
    Фото: НОК РК

    Документ направлен на обеспечение единообразного применения законодательства, предотвращение расширительного толкования норм и соблюдение принципов законности, соразмерности и целевого использования бюджетных средств.

    Государственная поддержка спорта высших достижений

    В разъяснении отмечается, что финансирование физической культуры и спорта за счет республиканского бюджета осуществляется в рамках направления «спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта».

    Таким образом, денежные поощрения рассматриваются как специальная мера государственной поддержки и не подлежат расширительному толкованию.

    Условия назначения выплат

    Денежные поощрения выплачиваются только за результаты, достигнутые на международных соревнованиях, которые одновременно:

    • относятся к системе спорта высших достижений;
    • имеют официальный статус по виду спорта;
    • включены в перечень международных соревнований (в том числе среди взрослых);
    • подтверждены установленными документами.

    При этом не каждое международное соревнование является основанием для выплат.

    Требования к чемпионатам мира

    Разъясняется, что выплаты предусмотрены за результаты, достигнутые на чемпионатах мира среди взрослых:

    • по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
    • по неолимпийским видам спорта при участии представителей не менее 20 стран в дисциплине или весовой категории.

    Правовое значение имеют не только название турнира и занятие призового места, но и его статус, включение в официальный календарь международной федерации, а также проведение под ее эгидой.

    Ограничения и порядок выплат

    Выплаты осуществляются за счет республиканского бюджета в пределах выделенных средств и до конца текущего финансового года, что определяет их целевой и лимитированный характер.

    Отсутствие подтвержденного статуса соревнования или несоблюдение установленных критериев исключает возможность применения размеров денежных поощрений.

    Суть разъяснения

    В министерстве подчеркнули, что денежные поощрения являются мерой государственной поддержки спортсменов, тренеров и членов национальных команд, направленной на стимулирование высоких результатов в условиях официальной международной конкуренции спорта высших достижений.

    Ранее в Минспорта ответили на обращение Бибисары Асаубаевой.

    Спорт Министерство туризма и спорта РК Награда
    Адиль Саптаев
    Адиль Саптаев
    Автор