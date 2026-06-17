Порядок выплаты денежных поощрений чемпионам и призерам уточнили в Казахстане
Министерство туризма и спорта Республики Казахстан приказом от 3 июня 2026 года утвердило акты официального разъяснения Правил выплат денежных поощрений чемпионам и призерам международных спортивных соревнований, а также размеров соответствующих выплат, передает корреспондент агентства Kazinform.
Документ направлен на обеспечение единообразного применения законодательства, предотвращение расширительного толкования норм и соблюдение принципов законности, соразмерности и целевого использования бюджетных средств.
Государственная поддержка спорта высших достижений
В разъяснении отмечается, что финансирование физической культуры и спорта за счет республиканского бюджета осуществляется в рамках направления «спорт высших достижений, в том числе приоритетные виды спорта».
Таким образом, денежные поощрения рассматриваются как специальная мера государственной поддержки и не подлежат расширительному толкованию.
Условия назначения выплат
Денежные поощрения выплачиваются только за результаты, достигнутые на международных соревнованиях, которые одновременно:
- относятся к системе спорта высших достижений;
- имеют официальный статус по виду спорта;
- включены в перечень международных соревнований (в том числе среди взрослых);
- подтверждены установленными документами.
При этом не каждое международное соревнование является основанием для выплат.
Требования к чемпионатам мира
Разъясняется, что выплаты предусмотрены за результаты, достигнутые на чемпионатах мира среди взрослых:
- по олимпийским, паралимпийским и сурдлимпийским видам спорта;
- по неолимпийским видам спорта при участии представителей не менее 20 стран в дисциплине или весовой категории.
Правовое значение имеют не только название турнира и занятие призового места, но и его статус, включение в официальный календарь международной федерации, а также проведение под ее эгидой.
Ограничения и порядок выплат
Выплаты осуществляются за счет республиканского бюджета в пределах выделенных средств и до конца текущего финансового года, что определяет их целевой и лимитированный характер.
Отсутствие подтвержденного статуса соревнования или несоблюдение установленных критериев исключает возможность применения размеров денежных поощрений.
Суть разъяснения
В министерстве подчеркнули, что денежные поощрения являются мерой государственной поддержки спортсменов, тренеров и членов национальных команд, направленной на стимулирование высоких результатов в условиях официальной международной конкуренции спорта высших достижений.
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