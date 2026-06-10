210 млн тенге на подготовку: в Минспорта ответили на обращение Бибисары Асаубаевой

Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева обратилась к Главе государства с просьбой о поддержке. Она заявила о сложностях с финансированием подготовки к международным турнирам и взаимодействием с Министерством туризма и спорта. На ее обращение ответил вице-министр спорта Серик Жарасбаев, передает корреспондент агентства Kazinform.

В своем обращении Асаубаева отметила, что недавно выиграла один из сильнейших турниров Norway Chess, однако подготовка к нему проходила за счет ее личных призовых и средств семьи. А секундантам и аналитикам за этот турнир шахматистка до сих пор не заплатила.

— Я из года в год испытываю трудности — все тяжелее взаимодействовать с министрами спорта… После второй золотой медали на Чемпионате мира с 2023 года я получала зарплату по линии Минспорта на сумму 1 млн тенге. С 2025 года мне сократили зарплату в три раза. По линии Казахстанской федерации шахмат зарплаты у меня нет и не было, — заявила она.

В канун 2026 года Асаубаева завоевала в третий раз золотую медаль Чемпионата мира по блицу. Это дало ей право участвовать «в наиважнейшем классическом турнире по шахматам — Турнире претенденток на мировую шахматную корону». По ее словам, зарплату от этого в Минспорта ей не повысили.

— В январе мы с моим тренером встретились с министром, объяснили ему, что средств, выделенных федерацией, недостаточно, помогите. Министр дал слово, поможет 100% через фонд поддержки Sport Qory. Мы подали заявку в фонд, нам выдали только часть средств. По этой причине секунданты работали дистанционно. Я была единственной шахматисткой, которая не смогла привезти секундантов на столь важное событие. Я заняла в турнире второе место, — рассказала она.

Также шахматистка заявила, что до сих пор не получила орден «Барыс» II степени, присвоенный ей указом Президента.

Комментируя ситуацию, вице-министр туризма и спорта Серик Жарасбаев сообщил, что в 2023–2024 годах спортсменка действительно получала заработную плату около 1 млн тенге через дирекцию развития спорта.

Однако, в 2025 году вышел закон, которым были определены приоритетные виды спорта, куда не вошли шахматы. В этой связи зарплата Бибисары Асаубаевой по контракту снизилась, так как она уже не могла котироваться на уровне олимпийцев, как это было ранее.

По словам вице-министра, ведомство совместно с командой шахматистки прорабатывало вопрос финансироваания через Фонд поддержки спорта, и заявка была одобрена. Ей выделили на подготовку к международным стартам 100 миллионов тенге.

— Возможно, в своем заявлении Бибисара хотела рассказать о том, что вторую часть поддержки должна была получить от Фонда, но сожалению, у нас сейчас средства достаточно ограничены. Мы поддерживаем через Фонд практически все федерации, которые у нас существуют, в том числе и крупные международные спортивные проекты. В этой связи были даны соответствующие разъяснения, и Фонд поддержки спорта и туризма ограничивается 100 миллионами, которые мы выдали, — объяснил Серик Жарасбаев.

При этом он отметил, что объем поддержки шахматистки за последние годы только увеличивался.

— В 2024-м году Фонд выделил 63 миллиона тенге, 2025-м году — 79 миллионов, 2026-м году — 100 миллионов. Я думаю, что для одного спортсмена, для подготовки этих денег, как минимум, должно хватить на то, чтобы спортсмен выступал на высоком международном уровне, — сказал вице-министр.

Кроме того, по словам Жарасбаева, дополнительная поддержка спортсменке оказывается Федерацией шахмат.

— Если суммировать все источники финансирования, в этом году на подготовку Бибисары выделено порядка 210 миллионов тенге. В прошлом году эта сумма составляла около 160 миллионов, — добавил он.

Что касается вручения ордена «Барыс», вице-министр объяснил задержку плотным графиком спортсменки.

Ранее Михаил Шайдоров сменил тренера и хореографа после подписания нового контракта с Минспорта.