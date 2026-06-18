Казахстан укрепляет статус регионального центра медицинского туризма

Президент Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан сегодня уверенно утверждается в статусе регионального центра медицинского туризма, передает корреспондент агентства Kazinform из Акорды.

Глава государства, поздравляя в Акорде медработников, отметил, что Казахстан — это социальное государство, поэтому выполнение обязательств в социальной сфере, в том числе в здравоохранении, является конституционной обязанностью Правительства.

— Данная обязанность успешно выполняется. В прошлом году только из республиканского бюджета на социальные нужды было израсходовано свыше девяти триллионов тенге или почти 18 миллиардов долларов, — сказал Президент.

Конституционной обязанностью Касым-Жомарт Токаев также назвал реализацию Программы гарантированного объема бесплатной медицинской помощи.

— Это уникальная по своей социальной направленности программа, не имеющая аналогов за рубежом, во всяком случае, с точки зрения количества бесплатных медицинских услуг. И данная программа вписана в нашу Конституцию, это конституционная обязанность. Об этом следует говорить вслух, как о реальном достижении нашего государства, — заверил Токаев.

Глава государства также рассказал о мерах поддержки казахстанских семей и женщин после рождения ребенка.

— Наши женщины получают льготы после родов: три года декретного отпуска с соответствующими выплатами и сохранением рабочего места. Уникальные условия для рожениц — молодых матерей. Я работал на Западе, в частности, в Швейцарии, и изучал данную систему. В Швейцарии и в других западных странах такой системы не существует. Благодаря динамичному внедрению инноваций, высоким стандартам лечения и выверенному балансу цены и качества услуг, наша страна уверенно утверждается в статусе регионального центра медицинского туризма, — подчеркнул Президент Казахстана.

Сегодня в Акорде состоялось торжественное мероприятие по случаю Дня медицинского работника. Токаев поздравил медработников с профессиональным праздником.

Также Глава государства рассказал о достижениях Казахстана в медицине, и заверил, что безопасность казахстанских врачей находится под строгим контролем. Президент сообщил, что в 2026 году на повышение зарплат медработников в Казахстане выделено 33 млрд тенге. Кроме того, Президент поручил разработать программу поддержки работников первичной медико-санитарной помощи в Казахстане.