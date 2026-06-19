Президент подписал закон о внесении изменений в сфере охотничьего и лесного хозяйства
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.
Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в законодательство по вопросам охраны и использования животного мира, лесного и охотничьего хозяйства, а также регулирования отдельных аспектов предпринимательской деятельности.
Текст закона будет опубликован в официальных печатных изданиях.