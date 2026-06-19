Президент подписал закон о внесении изменений в сфере охотничьего и лесного хозяйства

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.