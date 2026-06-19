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    Президент подписал закон о внесении изменений в сфере охотничьего и лесного хозяйства

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал Закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам животного мира, лесного и охотничьего хозяйства и предпринимательства», передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

    Токаев подписал закон
    Фото: Акорда

    Документ предусматривает внесение изменений и дополнений в законодательство по вопросам охраны и использования животного мира, лесного и охотничьего хозяйства, а также регулирования отдельных аспектов предпринимательской деятельности.

    Текст закона будет опубликован в официальных печатных изданиях.

    Леса Президент Казахстана Законопроекты Животные
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор