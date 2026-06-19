Единый регистр пострадавших от ядерных испытаний предложили создать в Казахстане

В Сенате обсудили вопросы социальной защиты граждан, пострадавших от ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне, передает агентство Kazinform.

В Сенате Парламента Республики Казахстан состоялся круглый стол, посвященный 35-летию закрытия Семипалатинского испытательного ядерного полигона. В мероприятии приняли участие депутаты Парламента, представители государственных органов, научного сообщества, международных организаций, общественных объединений и эксперты.

В ходе заседания были рассмотрены вопросы социальной защиты граждан, пострадавших от последствий ядерных испытаний, медицинского обеспечения населения, совершенствования законодательства, развития научных исследований, экологической безопасности и международного сотрудничества в сфере ядерного разоружения.

Открывая заседание, депутат Сената Бибигуль Жексенбай отметила, что закрытие Семипалатинского полигона стало одним из важнейших событий в истории независимого Казахстана и внесло значительный вклад в глобальное движение за ядерное разоружение.

— Мы научились говорить миру о Семипалатинском полигоне как о символе борьбы за безъядерное будущее. Но сегодня мы должны честно ответить себе на другой вопрос: сделали ли мы всё необходимое для людей, которые десятилетиями несут на себе последствия ядерных испытаний? Историческая справедливость измеряется не только памятью о прошлом, но и ответственностью перед теми, кто пострадал, — подчеркнула сенатор.

Особое внимание участники круглого стола уделили вопросам совершенствования системы социальной поддержки населения, пострадавшего от радиационного воздействия, актуализации научных исследований и формирования единого государственного подхода к оценке последствий деятельности полигона.

По словам Бибигуль Жексенбай, одной из ключевых задач остается формирование достоверной и полной базы данных о пострадавших гражданах.

— На протяжении многих лет звучит цифра более одного миллиона пострадавших. Однако государство должно располагать точными данными: сколько людей подверглось воздействию радиации, сколько из них проживает сегодня, каковы последствия для их здоровья и последующих поколений. Без такой информации невозможно выстроить эффективную государственную политику, — отметила депутат.

В ходе обсуждения представители государственных органов проинформировали участников о реализации Закона «О Семипалатинской зоне ядерной безопасности», результатах радиоэкологических исследований, мерах социальной поддержки населения, а также о проводимой работе по медицинскому сопровождению граждан, проживающих на территориях радиационного риска.

Представители общественных организаций и экспертного сообщества представили предложения по совершенствованию законодательства, расширению мер социальной поддержки, развитию системы медицинского скрининга и созданию единого государственного регистра граждан, пострадавших вследствие ядерных испытаний.

Отдельное внимание было уделено правовым позициям Конституционного Суда Республики Казахстан, который ранее рекомендовал Правительству пересмотреть отдельные подходы к социальной защите пострадавших граждан с учетом современных научных данных и фактических последствий радиационного воздействия.

В ходе заседания также были рассмотрены международные инициативы Казахстана в области ядерного разоружения. Представители Министерства иностранных дел рассказали о работе страны в рамках Договора о запрещении ядерного оружия и продвижении инициативы по созданию Международного трастового фонда помощи жертвам ядерных испытаний и восстановлению пострадавших территорий.

Подводя итоги обсуждения, Бибигуль Жексенбай подчеркнула необходимость перехода от политики компенсаций к политике устойчивого развития пострадавших территорий.

— Людям нужны не только выплаты и льготы. Им необходимы возможности для полноценной жизни, качественного образования, медицинского обслуживания, трудоустройства и развития своих регионов. Поэтому вопросы Семипалатинского полигона должны рассматриваться не только как проблема прошлого, но и как задача будущего развития страны, — сказала сенатор.

По итогам круглого стола выработанные предложения будут направлены в заинтересованные государственные органы для дальнейшего рассмотрения и подготовки соответствующих решений.

Ранее депутат Сената Бибигуль Жексенбай в рамках рабочего визита в Японию встретилась с руководством Японской конфедерации организаций жертв атомных и водородных бомб Nihon Hidankyo, удостоенной Нобелевской премии мира. В ходе встречи она отметила, что для Казахстана эта тема имеет особое значение с учетом последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. В этом году исполняется 35 лет со дня его закрытия.