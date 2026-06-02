Казахстанский сенатор встретилась в Японии с нобелевскими лауреатами на тему ядерного разоружения

Депутат Сената Бибигуль Жексенбай в рамках рабочего визита в Японию встретилась с руководством Японской конфедерации организаций жертв атомных и водородных бомб Nihon Hidankyo, удостоенной Нобелевской премии мира, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу Сената РК.

Во встрече приняли участие Генеральный секретарь организации Джиро Хамасуми, а также заместители Генерального секретаря Тошико Хаманака, Масако Вада и Мичико Кодама. Сенатор передала японской стороне поздравления от имени Председателя Сената Маулена Ашимбаева, отметив особое значение деятельности организации в продвижении идеи мира без ядерного оружия.

Бибигуль Жексенбай подчеркнула, что для Казахстана эта тема имеет особое значение с учетом последствий испытаний на Семипалатинском ядерном полигоне. В этом году исполняется 35 лет со дня его закрытия.

— Как в ходе личного приема граждан, так и во время поездок в регионы я регулярно получаю обращения, касающиеся последствий Семипалатинского полигона. На встречах с населением неизменно поднимаются вопросы социальной защиты пострадавших граждан, их медицинской поддержки, мониторинга здоровья последующих поколений, а также совершенствования социального статуса военнослужащих, принимавших участие в операциях по закрытию полигона, — сказала сенатор.

В ходе встречи также была представлена международная акция «Дети рисуют мир», запущенная в Казахстане в честь 35-летия закрытия Семипалатинского полигона. Инициатива направлена на продвижение культуры мира и идей ядерного разоружения через детское творчество.

В свою очередь Джиро Хамасуми выразил поддержку казахстанским инициативам и отметил важность сохранения исторической памяти о последствиях применения ядерного оружия. По итогам встречи стороны подчеркнули необходимость дальнейшего развития сотрудничества между Казахстаном и Японией в сфере ядерной безопасности, научного обмена, общественных инициатив и молодежных проектов.

Ранее сообщалось, что Казахстан и Япония укрепляют сотрудничество в сфере атомной энергии.