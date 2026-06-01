Казахстан и Япония укрепляют сотрудничество в сфере атомной энергии

Председатель Агентства Республики Казахстан по атомной энергии Алмасадам Саткалиев провел встречу с президентом Японского агентства по атомной энергии (JAEA) Масанори Когучи (Masanori Koguchi) и представителями компании Marubeni Corporation, передает Kazinform со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи стороны обсудили текущее состояние и перспективы казахстанско-японского взаимодействия в области мирного использования атомной энергии, научно-технических исследований, подготовки кадров и развития передовых ядерных технологий. Особо было отмечено успешное взаимодействие Института ядерной физики и Национального ядерного центра Республики Казахстан с японскими партнерами, продолжающееся с 2002 года и создающее прочную основу для дальнейшего расширения научно-технического сотрудничества.

Японская сторона подтвердила заинтересованность в дальнейшем укреплении партнерства с Казахстаном и выразила готовность содействовать подготовке кадров, развитию компетенций в области ядерной и физической ядерной безопасности, в том числе через механизмы Международного агентства по атомной энергии.

Фото: Агентство Республики Казахстан по атомной энергии

По итогам встречи подтверждена взаимная заинтересованность в дальнейшем расширении стратегического партнерства. Стороны выразили готовность активизировать взаимодействие между профильными организациями и научно-исследовательскими центрами двух стран, а также проработать новые совместные проекты в атомной отрасли.

Напомним, Казахстан и Россия подписали соглашение о финансировании строительства первой АЭС.