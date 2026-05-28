Казахстан и Россия подписали соглашение о финансировании строительства первой АЭС

Казахстан и Россия подписали соглашение об основных принципах и условиях сотрудничества по проекту строительства первой атомной электростанции, а также о предоставлении Правительству РК государственного экспортного кредита для финансирования ее строительства, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как отметил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, подписанное соглашение имеет исключительно важное значение для Казахстана.

— Выражаю признательность Президенту Российской Федерации за личную решительную поддержку в запуске этого масштабного проекта, который станет локомотивом научно-образовательного, технологического взаимодействия, обеспечит развитие новых смежных отраслей энергетики и индустрии в целом, — сказал Президент.

Он добавил, что для обеих стран огромное значение имеет успешное решение вопросов добычи, транспортировки, поставок энергоресурсов и электроэнергии на внутренние и мировые рынки.

