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    Президент Черногории прибыл в Астану

    Во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи Президента Черногории Якова Милатовича, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Высокого гостя лично встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев. 

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    В холле Дворца выстроили почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович представили друг другу членов официальных делегаций.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Затем начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе. 

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    Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

    Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления политического диалога между двумя странами, а также вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

    Ранее сообщалось, что Президент Черногории Яков Милатович посетит 18–20 июня Казахстан с официальным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.

    Президент Казахстана Казахстан Касым-Жомарт Токаев Черногория Международные отношения
    Данира Искакова
    Данира Искакова
    Автор