Президент Черногории прибыл в Астану
Во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи Президента Черногории Якова Милатовича, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, передает корреспондент агентства Kazinform.
Высокого гостя лично встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.
В холле Дворца выстроили почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович представили друг другу членов официальных делегаций.
Затем начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.
Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.
Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления политического диалога между двумя странами, а также вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.
Ранее сообщалось, что Президент Черногории Яков Милатович посетит 18–20 июня Казахстан с официальным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.