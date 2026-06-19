Президент Черногории прибыл в Астану

Во Дворце Независимости состоялась официальная церемония встречи Президента Черногории Якова Милатовича, прибывшего в нашу страну с официальным визитом, передает корреспондент агентства Kazinform.

Высокого гостя лично встретил Глава государства Касым-Жомарт Токаев.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

В холле Дворца выстроили почетный караул. Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович представили друг другу членов официальных делегаций.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Затем начальник роты почетного караула отдал приветственный рапорт, прозвучали государственные гимны двух стран.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Касым-Жомарт Токаев и Яков Милатович прошли по ковровой дорожке к Государственному флагу РК, после чего началась встреча глав двух государств в узком составе.

Фото: Солтан Жексенбеков / Kazinform

Ожидается, что стороны обсудят перспективы дальнейшего укрепления политического диалога между двумя странами, а также вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Ранее сообщалось, что Президент Черногории Яков Милатович посетит 18–20 июня Казахстан с официальным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева.