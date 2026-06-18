Президент Черногории посетит Казахстан с официальным визитом

Президент Черногории Яков Милатович посетит 18–20 июня Казахстан с официальным визитом по приглашению Главы государства Касым-Жомарта Токаева, передает Kazinform со ссылкой на Акорду.

19 июня в Астане состоятся переговоры на высшем уровне. Главы государств обсудят перспективы дальнейшего укрепления политического диалога между двумя странами, а также вопросы расширения торгово-экономического, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества.

Напомним, 23 сентября 2025 года Глава государства на полях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН встретился с Президентом Черногории Яковом Милатовичем.

Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что Казахстан рассматривает Черногорию в качестве важного партнера в Балканском регионе.

В 2026 году страны отметят 20-летие установления дипломатических отношений. За эти годы выстроены конструктивные отношения, основанные на узах дружбы и взаимопонимания.



