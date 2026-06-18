Президент Казахстана рассказал о первых результатах внедрения ИИ в медицину
Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о предварительных результатах применения искусственного интеллекта и цифровых технологий в сфере здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.
— Казахстан начал активно внедрять передовые технологии во все сферы деятельности, включая медицину. Это веление времени. Не будет преувеличением сказать, что эта инициатива придала новый импульс развитию отечественного здравоохранения, — отметил Глава государства.
Он сообщил, что благодаря применению цифровых технологий время диагностики сократилось в четыре раза, а уровень выявления злокачественных опухолей увеличился на 30%.
— Технологии искусственного интеллекта стали помощниками врачам при принятии сложных клинических решений. Сегодня более 1800 медицинских учреждений в стране перешли в цифровой формат. Интеграция информационных систем позволила снизить административные издержки до 40%. Мы непременно продолжим работу в данном направлении, — сказал Касым-Жомарт Токаев.