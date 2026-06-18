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    Президент Казахстана рассказал о первых результатах внедрения ИИ в медицину

    Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о предварительных результатах применения искусственного интеллекта и цифровых технологий в сфере здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

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    Коллаж: Kazinform / Nano Banana

    — Казахстан начал активно внедрять передовые технологии во все сферы деятельности, включая медицину. Это веление времени. Не будет преувеличением сказать, что эта инициатива придала новый импульс развитию отечественного здравоохранения, — отметил Глава государства.

    Он сообщил, что благодаря применению цифровых технологий время диагностики сократилось в четыре раза, а уровень выявления злокачественных опухолей увеличился на 30%.

    — Технологии искусственного интеллекта стали помощниками врачам при принятии сложных клинических решений. Сегодня более 1800 медицинских учреждений в стране перешли в цифровой формат. Интеграция информационных систем позволила снизить административные издержки до 40%. Мы непременно продолжим работу в данном направлении, — сказал Касым-Жомарт Токаев.

    Касым-Жомарт Токаев Здравоохранение Президент Казахстана Медицина Искусственный интеллект ИИ Цифровизация
    Данира Искакова
    Данира Искакова
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