Президент Казахстана рассказал о первых результатах внедрения ИИ в медицину

Президент Касым-Жомарт Токаев рассказал о предварительных результатах применения искусственного интеллекта и цифровых технологий в сфере здравоохранения, передает корреспондент агентства Kazinform.

— Казахстан начал активно внедрять передовые технологии во все сферы деятельности, включая медицину. Это веление времени. Не будет преувеличением сказать, что эта инициатива придала новый импульс развитию отечественного здравоохранения, — отметил Глава государства.

Он сообщил, что благодаря применению цифровых технологий время диагностики сократилось в четыре раза, а уровень выявления злокачественных опухолей увеличился на 30%.