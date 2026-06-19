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    Названы лучшие поликлиники и стационары Казахстана

    В столичном Дворце мира и согласия в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, были объявлены победители республиканского конкурса среди медицинских организаций страны, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

    Акмарал Альназарова и врачи
    Фото: Министерство здравоохранения РК

    Конкурс ежегодно определяет медицинские организации, демонстрирующие высокие показатели качества медицинской помощи, эффективности управления, внедрения современных технологий и ориентированности на потребности пациентов.

    «Лучшая поликлиника» страны

    По итогам 2025 года победителем в номинации «Лучшая поликлиника» стала Городская поликлиника № 17 города Алматы под руководством Айгуль Тажиевой. Медицинская организация признана одной из ведущих поликлиник страны, выполняющей ключевые индикаторы эффективности профилактических программ, патронажа детей и беременных, удовлетворенности пациентов медицинским обслуживанием.

    «Лучший стационар» Казахстана

    В номинации «Лучший стационар» победу одержала Городская больница скорой неотложной помощи города Алматы, которую представил Еркин Нурлыханов. Сегодня больница является одним из крупнейших многопрофильных медицинских центров страны, оказывающих экстренную и специализированную помощь тысячам пациентов ежегодно.

    Лучший молодежный центр здоровья РК

    Лучшим молодежным центром здоровья признан центр «Жас Асыл» при Поликлинике № 2 города Семей. Центр под руководством Гульнары Шариповой активно реализует программы по сохранению репродуктивного здоровья, профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни среди молодежи.

    Лучшая скорая помощь 

    Победителем в номинации «Лучшая станция скорой медицинской помощи» стала Туркестанская областная станция скорой медицинской помощи, которую представил Бакытжан Мирзагельдинов. Коллектив службы обеспечивает круглосуточную экстренную медицинскую помощь жителям региона и демонстрирует высокие показатели оперативности и доступности медицинских услуг.

    — Сегодня мы чествуем не только отдельных специалистов, но и медицинские организации, которые задают высокие стандарты качества медицинской помощи. За каждым достижением стоят профессиональные коллективы, современные подходы к работе и ежедневный труд тысяч медицинских работников, — отметила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

    В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что развитие конкурентной среды, внедрение лучших практик и распространение успешного опыта медицинских организаций остаются важными направлениями дальнейшей модернизации системы здравоохранения.

    Накануне профессионального праздника лучшие роддома и детские больницы определили в Казахстане.

    В Акорде Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды ряду медицинских работников страны.

    Здравоохранение Акмарал Альназарова Казахстан Регионы Казахстана Поздравления Медицина Рейтинг Больницы Врачи Минздрав РК
    Зарина Жакупова
    Зарина Жакупова
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