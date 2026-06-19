Лучшие роддома и детские больницы определили в Казахстане

В Астане объявлены лучшие организации страны в сфере охраны здоровья матерей и детей, передает агентство Kazinform со ссылкой на Министерство здравоохранения РК.

В столичном Дворце мира и согласия в рамках торжественного мероприятия, посвященного Дню медицинского работника, объявлены лучшие организации страны в сфере охраны здоровья матерей и детей. Почетных наград удостоены ведущие перинатальные центры и детские больницы, которые демонстрируют высокие стандарты качества медицинской помощи, внедряют современные технологии и обеспечивают безопасность маленьких пациентов и их матерей.

По итогам конкурса звание «Беделді перзентхана» присвоено сразу трем медицинским организациям страны.

В числе победителей — Городская многопрофильная больница № 2 акимата города Астаны, которую представил Галым Амиржанович. Медицинская организация является одним из крупнейших центров родовспоможения столицы и оказывает высокотехнологичную помощь беременным женщинам и новорожденным.

Также высокой награды удостоен Областной перинатальный центр № 1 Туркестанской области, который представила Салтанат Усадуллаевна. Центр обеспечивает специализированную помощь беременным и новорожденным со всего региона, включая сложные клинические случаи.

Еще одним обладателем почетного звания стал Областной перинатальный центр Кызылординской области, который представила Жаңыл Исақызы. Медицинская организация активно внедряет современные методы ведения беременности, родов и выхаживания новорожденных.

Победителями в номинации «Беделді балалар ауруханасы» признаны три ведущие детские медицинские организации страны.

Фото: Министерство здравоохранения РК

В их числе — Городская детская больница Туркестанской области, которую представил Алмат Мейрбекович Байсалов. Учреждение оказывает специализированную медицинскую помощь детям и является одним из крупнейших педиатрических центров региона. Высокую оценку профессионального сообщества получила и Детская городская клиническая больница № 2 города Алматы под руководством директора Марата Рабандияровича Рабандиярова. Больница считается одним из ведущих детских стационаров страны и оказывает помощь маленьким пациентам по широкому спектру медицинских направлений.

В число победителей также вошла Многопрофильная городская детская больница № 3 акимата города Астаны, которую возглавляет директор Марат Карсыбекович Абдуов. Медицинская организация является одним из ключевых центров детского здравоохранения столицы и внедряет современные методы диагностики, лечения и реабилитации.

— За высокими результатами в сфере охраны материнства и детства стоят профессионализм медицинских работников, современные технологии и постоянное совершенствование системы здравоохранения. Сегодня мы отмечаем коллективы, которые ежедневно заботятся о здоровье будущих поколений казахстанцев, — отметила министр здравоохранения Республики Казахстан Акмарал Альназарова.

В Министерстве здравоохранения подчеркнули, что развитие службы родовспоможения и детского здравоохранения остается одним из важнейших направлений государственной политики. Благодаря последовательной модернизации отрасли в стране продолжают улучшаться показатели материнского и детского здоровья, а медицинские организации внедряют передовые международные стандарты оказания помощи.

Церемония награждения стала частью масштабного празднования Дня медицинского работника и собрала представителей медицинского сообщества со всех регионов страны.

Ранее агентство Kazinform публиковало статью-обзор о том, когда роддома в Казахстане станут комфортными.

Также Минздрав сообщал, что материнская смертность в Казахстане снизилась на 35% за пять лет.