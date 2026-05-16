Когда роддома в Казахстане станут комфортными

В мае 2026 года число жителей Казахстана превысило отметку в 20,5 млн человек. С начала года прирост населения составил около 50 тысяч человек. Немаловажную роль в появлении на свет новых жителей страны играет качественная медицинская помощь в родильных домах. Но именно к ней периодически возникают вопросы. Корреспондент Kazinform выяснял, когда казахстанцам не придется беспокоиться о том, в каких условиях будут рождаться дети.

Не секрет, что подавляющее большинство роддомов в Казахстане построены много лет назад. За годы независимости, естественно, возникла потребность в новых роддомах. По данным Министерства здравоохранения РК, за 34 года в стране построено 12 перинатальных центров, из них один республиканский, девять областных и два городских.

Чтобы избежать дефицита мест, в регионах перинатальная помощь построена на принципах трехуровневой регионализации, в зависимости от географическо — территориальных особенностей, с учетом укомплектованности медицинскими кадрами и оснащенности медицинским оборудованием. Медорганизации первого уровня регионализации перинатальной помощи предназначены для оказания медицинской помощи беременным и роженицам с неосложненным течением беременности и родов.

Организации второго уровня регионализации перинатальной помощи предназначены для женщин при неосложненной беременности, преждевременных родах в сроках гестации от 32 недель и более, а также для беременных, имеющих умеренные риски реализации перинатальной патологии.

Роддома третьего уровня регионализации перинатальной помощи предназначены для госпитализации беременных и родильниц при осложненной беременности, с высоким риском реализации перинатальной патологии, преждевременными родами в сроках гестации от 22 до 32 недель.

Третий уровень оказывает все виды медицинской помощи в стационарных условиях беременным, роженицам, родильницам и новорожденным, нуждающимся в специализированной акушерской и неонатальной помощи, в том числе недоношенным новорожденным с массой тела 1500 грамм и менее, переведенным из организаций более низкого уровня.

Тем не менее, как минимум в больших мегаполисах наблюдается ситуация, что одни роддома слишком популярны у рожениц, в то время как другие могут быть полупустыми, даже если стоят по соседству. Такая ситуация, например, наблюдается в Алматы. В управлении общественного здравоохранения Алматы пояснили, что наиболее востребованными, как правило, являются родильные дома и перинатальные центры III уровня, оснащенные современным оборудованием и имеющие отделения реанимации для новорожденных и рожениц.

— Популярность отдельных учреждений может быть обусловлена уровнем оснащенности и квалификацией персонала; наличием партнерских родов; условиями пребывания; репутацией и отзывами пациентов. В то же время менее загруженные родильные дома могут иметь меньший поток пациентов из-за территориального расположения, уровня оснащения либо субъективного восприятия качества услуг, — сообщили в УОЗ Алматы в ответе на запрос Kazinform.

Тем не менее, даже роды в популярных государственных роддомах с хорошей репутацией могут оставить у рожениц неоднозначные воспоминания. С одной стороны, они рады, что ребенок появился на свет здоровый и без осложнений для матери и ребенка, но с другой, устаревшие здания, в некоторых учреждениях грубый медперсонал оставляют, образно выражаясь, ложку дегтя в бочке меда.

Альтернативой могло бы стать обращение в частные роддома, но цены на из услуги могут серьезно ударить по карману молодых семей. В Минздраве рассказали, что в системе обязательного социального медицинского страхования уже предусмотрено участие частных медицинских организаций. При соответствии установленным требованиям они могут оказывать услуги родовспоможения наравне с государственными учреждениями.

Правда, количество частных роддомов — участников системы ОСМС — в ответе на запрос агентства Kazinform в Минздраве не озвучили. В управлении общественного здравоохранение Астаны ответили на запрос Kazinform, что вопросы внедрения возможности оказания родовспоможения в частных родильных домах в рамках системы обязательного социального медицинского страхования не входят в их компетенцию, алматинское управление пояснило, что на сегодняшний день частные медицинские организации «уже оказывают услуги родовспоможения в рамках ОСМС при условии соответствия установленным требованиям и наличия договора с Фондом социального медицинского страхования».

— Это позволяет пациентам выбирать между государственными и частными медицинскими организациями в рамках гарантированного объема медицинской помощи. Вопрос дальнейшего расширения участия частных родильных домов остается на контроле и рассматривается с учетом обеспечения качества, безопасности и равного доступа населения к медицинским услугам, — рассказали в УОЗ Алматы.

Тем не менее, государство планирует повышать качество и уровень работы роддомов по всей стране, обновляя и сами здания.

Планы по обновлению

Министерство здравоохранения пояснило, что утверждены мастер-планы по реновации областных перинатальных центров, как региональных драйверов развития служб.

— Целью реновации перинатальных центров является приведение структуры в единообразие, трансфер передовых технологий в регионы путем повышения квалификации кадров, улучшения материально-технической базы и открытия центров компетенции. В результате реновации перинатальных центров улучшится доступность каждой женщины к медицинским услугам, соответствующим ее рискам развития осложнений беременности и родов, — сообщили в Минздраве.

В Астане, по данным городского УОЗ, в настоящее время ведутся строительно-монтажные работы по возведению перинатального центра на 250 коек в районе «Сарыарка» (на пересечении улиц Ақан сері и С-189). Ориентировочный срок ввода объекта в эксплуатацию — 2027 год. Кроме того, планируется строительство еще одного перинатального центра на 250 коек в районе «Сарайшық», вблизи пересечения проспекта Абылай хана и переулка Кобда.

Сейчас проект находится на стадии прохождения государственной экспертизы. Эти два объекта дополнят существующие акушерские блоки при ГКП на ПХВ «Городская многопрофильная больница № 2» акимата Астаны (далее — ГМБ № 2) и ГКП на ПХВ «Многопрофильная городская больница № 3» акимата Астаны (далее — МГБ № 3), а также перинатальный центр — ГКП на ПХВ «Городской перинатальный центр» акимата Астаны (далее — ГПЦ).

В Алматы работает пять роддомов, а также один Центр перинатологии. По состоянию на 2026 год по всем из них имеются планы обновления.

КГП на ПХВ «Городской родильный дом № 1». Год постройки — 1979 году, ведется строительство нового здания городского родильного дома.

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр № 2». Год постройки — 1950–1982 гг. ведется строительство нового здания (со сносом существующих строений) КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр № 2» на 170 коек.

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр». Год постройки 1979 год. Предусматривается реконструкция со сносом существующего отдельно стоящего двухэтажного здания Павильона № 8 общей площадью 1 806,8 кв.м в связи с его несоответствием действующим строительным, санитарным и медицинским нормам и требованиям, предъявляемым к объектам здравоохранения (отсутствие систем вентиляции, канализации, несоответствие инженерных сетей и планировочных решений современным требованиям). На месте сносимого здания предусматривается строительство нового корпуса с последующим благоустройством и озеленением прилегающей территории.

КГП на ПХВ «Городской перинатальный центр № 4». Основной корпус 1955 года, пристройка 2020 году (введен в эксплуатацию). Косметический ремонт основного корпуса в 2013 году.

КГП на ПХВ «Городской родильный дом № 5». Год постройки 1972–1980 гг. Последний капитальный ремонт основного здания был в 2013 году. Планируется капитальный ремонт к 2028–2029 гг. (требуется проведение технического обследования и разработка ПСД).

КГП на ПХВ «Центр перинатологии и детской кардиохирургии». Год постройки — 2010 год. Планируется реконструкция в 2026 году. ПСД находится на госэкспретизе.

Как быть с качеством медпомощи в роддомах

Что касается работы профильных ведомств по улучшению качества медицинской помощи при родах, то и в этом направлении работа ведется. Насколько успешно, можно судить по цифрам. Например, по данным Минздрава, материнская смертность в Казахстане снизилась на 35% за пять лет.

Но случаются и трагические случаи. Например, недавно в Алматы один из роддомов вовремя не сообщил в компетентные органы о факте материнской смертности. В департаменте Комитета медицинского и фармацевтического контроля по Алматы рассказали, что по действующим обновленным правилам проводится тщательное расследование каждого случая материнской смертности и других инцидентов с участием независимых экспертов, регистрацией проверки в прокуратуре, анализом результатов вскрытия. В ходе расследования проверяют, были ли внесены изменения в медицинскую документацию, имеется ли несоответствие записей друг другу, а полиция устанавливает наличие или отсутствие признаков ненадлежащего оказания медицинской помощи.

Среди жалоб молодых родителей, которые чаще всего можно прочитать в соцсетях и чатах в месенджерах встречаются упоминания о несвоевременном назначении того или иного вида помощи во время родов, например, кесарева сечения, которое, по мнению рожениц, уберегло бы их и ребенка от тех или иных проблем со здоровьем.

В уполномоченных органах в ответ на вопросы корреспондента Kazinform ответили, что решение о проведении экстренного оперативного родоразрешения принимается консилиумом врачей (или дежурным врачом) на основании клинической ситуации и состояния матери и плода.

По данным УОЗ Алматы, возможные причины задержек могут включать необходимость дополнительной диагностики для подтверждения показаний; стремление соблюсти баланс между рисками оперативного вмешательства и естественного родоразрешения.

— Вместе с тем любые необоснованные задержки являются предметом разбирательства. В каждом случае осложнений проводится внутренний аудит и, при необходимости, проверка со стороны контролирующих органов. Государство продолжает работу по повышению качества и доступности родовспомогательной помощи, включая развитие конкуренции между государственными и частными медицинскими организациями, совершенствование стандартов оказания помощи и усиление ответственности медицинского персонала, — подчеркнули в УОЗ Алматы.

Итог

Действующие клинические протоколы Министерства здравоохранения Республики Казахстан по кесарево сечению и ведению родов утверждены в 2023 и 2022 годах соответственно и с тех пор они не обновлялись. Медицинские работники при ведении родов обязаны руководствоваться ими.

В Минздраве заверили, что государством принимаются меры по повышению качества медицинских услуг. В том числе проводится модернизация инфраструктуры государственных роддомов; внедряются стандарты клиентоориентированности и сервисного обслуживания; осуществляется повышение квалификации медицинского персонала; усиливается контроль за соблюдением клинических протоколов.

Таким образом, государство стремится к тому, чтобы роды проходили максимально комфортно и с квалифицированным медицинским сопровождением, а все случаи возможных отклонений от протоколов, подлежат обязательному разбору, и при выявлении нарушений принимаются соответствующие меры. Ведь обеспечение безопасности матери и ребенка по законодательству является ключевым приоритетом системы здравоохранения Республики Казахстан.

Беременные, роженицы и их родные и близкие, в свою очередь, ожидают, когда заявленные реформы по повышению квалификации персонала и улучшению условий в роддомах станут более заметными и масштабными, чтобы им не приходилось перед появлением на свет ребенка интенсивно выбирать определенный роддом и врача, читая отзывы, а можно было бы смело идти в любой из роддомов, не переживая за качество медицинской помощи для матери и ребенка.