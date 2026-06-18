Сенатор Лукин усомнился в эффективности реализации проекта «Комфортная школа» в РК

В Сенате подняли вопросы, связанные с реализацией и эффективностью национального проекта «Комфортная школа», передает корреспондент агентства Kazinform.

Поводом обсуждений стали данные о сокращении первоначальных планов строительства, расхождениях в стоимости типовых объектов и неполной загрузке уже введенных в эксплуатацию школ по Казахстану. Отдельное внимание уделили эффективности расходования средств Национального фонда и итоговым показателям масштабного проекта.

Сенатор Андрей Лукин обратился к Министерству просвещения РК с рядом вопросов, указав, что в ходе реализации проекта план по строительству школ был сокращен почти вдвое — с 401 до 217 объектов, а количество ученических мест уменьшилось с 842 до 460 тыс. Он также отметил, что финансирование полностью было обеспечено за счет средств Национального фонда, из которого было изъято 1,49 трлн тенге. По его словам, аудит выявил существенные различия в стоимости строительства школ одинаковой мощности.

— К примеру, школа на 300 мест в селе Опытное поле в Восточно-Казахстанской области обошлась бюджету в 4,7 миллиарда тенге, тогда как аналогичный объект в Западно-Казахстанской области стоил три миллиарда тенге. Разница составляет 1,6 миллиардов тенге, — отметил сенатор.

Также он обратил внимание на уровень загрузки новых школ, указав, что часть из них используется не в полном объеме: «из 75 школ одна загружена на 29%, восемь — на 30-50%, шестнадцать — на 50-70%».

В этой связи Лукин поинтересовался причинами удорожания объектов и неполной востребованности новых ученических мест.

В ответ исполняющий обязанности министра просвещения Жайык Шарабасов пояснил, что корректировки проекта были связаны с оптимизацией бюджета, а также изменением параметров строительства. По его словам, на стоимость объектов повлияли различные факторы, включая сейсмичность регионов, особенности земельных участков и необходимость дополнительных инженерных работ.

— В Восточно-Казахстанской области сейсмичность составляет семь баллов и применяется соответствующий коэффициент. Кроме того, участок расположен на склоне, что потребовало дополнительных работ по выравниванию и строительству подпорных стен, — сообщил он.

Он также отметил, что часть школ строилась с учетом перспективного роста населения и миграции в отдельных регионах.

— Реализация проекта позволила решить вопросы 52 трехсменных и 12 аварийных школ, а также сократить дефицит ученических мест в более чем 100 школах, — добавил представитель ведомства.

Ранее в Сенате министр финансов Мади Такиев озвучил итоги реализации нацпроектов в сфере образования и здравоохранения.