Отчет об исполнении бюджета за 2025 год рассмотрят в Сенате

В четверг, 18 июня, в 10:00 состоится заседание Сената Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

В повестку заседания включены отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

Также сенаторы в первом чтении рассмотрят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики».

Для представителей средств массовой информации по итогам рассмотрения вопросов запланированы брифинги.

Заседание будет транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте Сената, в Telegram-канале Палаты.

Отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год ранее заслушал Мажилис Парламента.