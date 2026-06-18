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    Отчет об исполнении бюджета за 2025 год рассмотрят в Сенате

    В четверг, 18 июня, в 10:00 состоится заседание Сената Парламента Республики Казахстан, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат
    Фото: senate.parlam.kz

    В повестку заседания включены отчеты Правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год.

    Также сенаторы в первом чтении рассмотрят закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам экологии и совершенствования отдельных отраслей экономики».

    Для представителей средств массовой информации по итогам рассмотрения вопросов запланированы брифинги.

    Заседание будет транслироваться в режиме онлайн на официальном сайте Сената, в Telegram-канале Палаты.

    Отчеты правительства и Высшей аудиторской палаты об исполнении республиканского бюджета за 2025 год ранее заслушал Мажилис Парламента.

    Бюджет Сенат Правительство РК Парламент Высшая аудиторская палата РК
    Акбота Кузекбай
    Акбота Кузекбай
    Автор