Доходы бюджета Казахстана достигли 21,4 трлн тенге в 2025 году

Министр финансов Мади Такиев представил депутатам Мажилиса отчет об исполнении бюджета за 2025 год, передает корреспондент агентства Kazinform.

Глава ведомства сообщил о выполнения плана по доходной части бюджета на 99%.

— Поступления республиканского бюджета составили 21,4 триллиона тенге или 99 процентов к плану. В том числе собственные доходы республиканского бюджета, без учета трансфертов, составили 15,3 триллиона тенге с ростом на 17,5 процента, — сообщил Такиев.

При этом план был неисполнен на 336 млрд тенге.

Как отметили в Минфине, на неисполнение плана повлияли несколько объективных факторов:

снижение средней цены на нефть на 6$ — с прогнозных 75$ до 69$;

снижение объема экспорта на $1,7 млрд;

а также в связи с геополитической ситуацией снижение налоговых платежей по 134 крупным предприятиям на 709,3 млрд тенге или 36%.

Вместе с этим Такиев отметил положительные изменения в поступлениях, в сравнении с 2024 год:

собственные доходы республиканского бюджета по сравнению с 2024 годом увеличились на 1,8 трлн тенге (113,2%);

налоговые поступления выросли на 2,2 трлн тенге (17,5%);

⁠поступления по корпоративному подоходному налогу выросли на 880 млрд тенге (24%);

поступления по НДС выросли на 932,5 млрд (18%).

По словам министра, доход удалось увеличить благодаря расширению экономики, увеличению поступлений по корпоративному подоходному налогу и НДС, роста импорта, а также повышения эффективности администрирования.

— Также улучшена эффективность камерального контроля. По его итогам в бюджет взыскано 388 млрд тенге. Для сравнения, в 2024 году этот показатель составлял 262 млрд тенге, — отметил глава Минфина.

По словам Такиева, государство продолжило выполнять обязательства перед бизнесом: в 2025 году из бюджета вернули НДС в размере 1 трлн 354 млрд тенге НДС. Это на 138 млрд тенге больше, чем в годом ранее.

— Таким образом, с одной стороны, план не исполнен в полном объеме из-за внешних и ценовых факторов, с другой стороны, по сравнению с прошлым годом доходная база выросла. Это говорит о сохранении экономической активности и улучшении налогового администрирования, — сообщил Такиев.

Министр заключил, что Правительство дальше сосредоточится на увеличении доходов в бюджет за счет вне нефтяной сферы экономики, повысит качесвто налогового администрирования и сократит неэффективные льготы.

Как сообщалось ранее, рост экономики Казахстана, укрепление курса тенге и подорожание драгоценных металлов стали одними из причин повышения бюджетных поступлений.