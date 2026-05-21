Рост ВВП Казахстана на 6,5% увеличил поступления в республиканский бюджет

Об этом сообщил вице-министр финансов Даурен Темирбеков, представляя отчет Правительства об исполнении бюджета в Мажилисе.

Доходы республиканского бюджета составили 21,1 трлн. тенге при плане 21,4 трлн. тенге, а собственные доходы без учета трансфертов достигли 15,3 трлн тенге.

— В целом, в сравнении с 2024 годом доходы без учета трансфертов выросли на 1,8 трлн тенге, темп роста составил 113,2%, в том числе налоговые поступления выросли на 2,2 трлн тенге или темп составил 117,5%, — сообщил Темирбеков.

По его словам, несколько факторов стали причиной роста поступлений в республиканский бюджет:

— рост экономики по итогам 2025 года на 6,5%;

— повышение цен в 2025 году на золото, серебро, алюминий, медь, цинк. Это привело к увеличению поступлений от горнодобывающей и обрабатывающей промышленности порядка на 800 млрд тенге или на 17% в сравнении с 2024 годом;

— повышение обменного курса тенге в сравнении с 2024 годом на 11,1%;

— увеличение объема импорта с третьими странами по сравнению c 2025 года всего на 8,8% или на 3,6 млрд. долл. США;

— увеличение оборота импорта из стран ЕАЭС за 2025 год по сравнению с 2024 годом на 4,4% или на 882,4 млн. долл. США.

В Министерство финансов также сообщили о росте налоговых поступлений. По данным ведомства, поступления по корпоративному подоходному налогу (КПН) увеличились на 24%, или на 880 млрд тенге, а по налогу на добавленную стоимость (НДС) — на 18%, или на 932,5 млрд тенге.

Кроме того, по итогам 2025 года меры налогового и таможенного администрирования обеспечили дополнительные поступления в бюджет на сумму более 700 млрд тенге.

Ранее в Бюро нацстатистики сообщили, что в 2025 году в реальном выражении рост экономики Казахстана достиг 6,5% по сравнению с предыдущим годом. По данным метода производства, объем ВВП составил 159,5 млн тенге.