ВВП Казахстана вырос на 6,5% в 2025 году

Бюро национальной статистики представило данные по валовому внутреннему продукту Казахстана за январь–декабрь 2025 года, передает корреспондент агентства Kazinform.

Согласно расчетам, в целом экономика страны показала устойчивый рост на фоне увеличения внутреннего спроса и инвестиций.

ВВП, рассчитанный методом конечного использования, составил 155,2 млн тенге. В реальном выражении рост экономики достиг 6,5% по сравнению с предыдущим годом. По данным метода производства, объем ВВП составил 159,5 млн тенге. Статистическое расхождение между двумя подходами оценивается в 4,3 млн тенге или 2,7% от общего объема.

Наибольшую долю в структуре ВВП заняли расходы на конечное потребление — 67,7%, что эквивалентно процента 105 млн тенге. В реальном выражении данный показатель вырос на 7,3%.

Основной вклад обеспечили домашние хозяйства, чьи расходы составили 88,16 млн тенге, увеличившись на 8,1% в реальном выражении. Расходы государственного управления достигли 16,5 млн тенге, показав рост на 3,4%. Из них 8,5 млн тенге направлено на индивидуальные товары и услуги, около 8 млн тенге — на коллективные услуги. Некоммерческие организации, обслуживающие домашние хозяйства, обеспечили расходы в размере 385 млн тенге, увеличившись на 5,5%.

Валовое накопление составило 29% ВВП или 45 млн тенге. При этом валовое накопление основного капитала достигло 39,2 млн тенге с ростом в реальном выражении на 10,4%. Изменение запасов материальных оборотных средств составило 5,8 млн тенге.

Чистый экспорт сформировался на уровне 3,3% ВВП или 5,2 млн тенге. Экспорт товаров и услуг составил 47 млн тенге, импорт — 41,9 млн тенге.

Ранее на казахстанско-чешском бизнес-форуме в Астане премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что уровень ВВП Казахстана является ориентиром для стран Евросоюза.