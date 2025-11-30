Визит Сердара Бердымухамедова, новый Строительный Кодекс и матч «Кайрат» - «Копенгаген» - обзор недели

Визит Сердара Бердымухамедова, саммит ОДКБ и диалог-платформа сельских акимов

Минувшую неделю открыл государственный визит в Казахстан Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова. Касым-Жомарт Токаев встретил его в аэропорту Астаны.

Чуть позже главы двух стран провели переговоры. Как отметил Касым-Жомарт Токаев, Казахстан инвестировал в экономику Туркменистана более 120 миллионов долларов. За пять лет объем взаимной торговли Казахстана и Туркменистана увеличился в более чем четыре раза. Президенты договорились и дальше развивать торгово-экономическое сотрудничество. Глава государства наградил Президента Туркменистана орденом «Алтын Қыран».

Подробнее о чем говорили президенты Казахстана и Туркменистана в рамках госвизита Сердара Бердымухамедова, можно прочитать в аналитическом материале.

Также Касым-Жомарт Токаев принял участие в очередном заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности в Бишкеке. В ходе заседания утверждено решение о назначении Генеральным секретарем ОДКБ с 1 января 2026 года сроком на три года представителя Кыргызской Республики Таалатбека Масадыкова.

Много интересных предложений было озвучено на минувшей неделе на диалоге-платформе сельских акимов в Астане. Касым-Жомарт Токаев выступил с речью, в которой отметил, что аким - это, прежде всего, государственный служащий, который должен досконально знать чаяния жителей села. В ходе выступления он остановился и на парламентской реформе, подчеркнув, что в новом однопалатном Парламенте не будет президентской квоты.

Резюмируя свое выступление Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что государство всегда будет поддерживать село, ведь это основа нашей нации. Полный текст выступления можно прочесть по ссылке.

Проблема ТБО, трансформация холдинга «Байтерек» и ИИ-университет

Как в Казахстане будут решать проблему бытовых отходов, обсудили на минувшей неделе в Правительстве. Вице-министр экологии и природных ресурсов РК Жомарт Алиев представил проект концепции по управлению всеми видами отходов, направленная на системное решение накопленных проблем. Также он сообщил, что в Астане, Алматы и Шымкенте будут построены заводы по сжиганию мусора полностью за счет инвестиций.

Тем временем Олжас Бектенов поручил разработать концепцию новых специальных экономических зон по Индустриальному торгово-логистическому комплексу и Центру трансграничной торговли «Евразия». Также Премьер-министр провел заседание Совета директоров АО «Национальный управляющий холдинг «Байтерек» по вопросам дальнейшей трансформации Холдинга.

Еще одна интересная новость – в Казахстане появится ИИ-университет. Его создание было обсуждено на заседании Цифрового штаба.

Новый Строительный кодекс и рассмотрение республиканского бюджета

На очередном пленарном заседании Мажилиса были обсуждены новый Строительный кодекс, реформа банков и госбюджет. Во втором чтении депутаты одобрили новый Строительный кодекс. Важным положением стало наделение маслихатов правом корректировать генеральные планы.

На заседании в Сенате Парламента рассмотрели и одобрили закон РК «О ратификации Протокола по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года».

Одобрили в первом чтении и законопроект, который ужесточает наказание за физическое насилие и проявление жестокости в отношении медработников.

Кроме того, депутаты Мажилиса на пленарном заседании в среду согласились с поправками Сената в закон «О республиканском бюджете на 2026–2028 годы».

Ставка сохранена

На минувшей неделе Комитет по денежно-кредитной политике Нацбанка РК принял решение сохранить базовую ставку на уровне 18. Считается, что текущий уровень жесткости денежно-кредитной политики достаточен для сдерживания инфляции.

Председатель Национального банка Казахстана Тимур Сулейменов объяснил, почему курс тенге продолжает укрепляться несмотря на предстоящие налоговые реформы. Также он заявил, что оснований для резких колебаний курса тенге в ближайшее время нет и дал рекомендации казахстанцам, желающим купить жилье в ипотеку.

Министерство финансов тем временем разработало проект приказа о правилах и сроках пилотного внедрения цифрового тенге с маркировкой НДС для участников госзакупок.

Старт пилотируемого корабля «Союз МС-28»

Ярким событием минувшей недели стал старт с Байконура к МКС пилотируемого корабля «Союз МС-28». На Международную космическую станцию отправился экипаж 74-й долгосрочной экспедиции в составе космонавтов Роскосмоса Сергея Кудь-Сверчкова (командир корабля «Союз МС-28») и Сергея Микаева (бортинженер 1), а также астронавта NASA Кристофера Уилльямса (бортинженер 2).

Медиков услышали?

Пока наши космонавты покоряют космос, первый вице-министр здравоохранения РК Тимур Султангазиев прокомментировал требования казахстанских фельдшеров о повышении заработной платы. Он уточнил, что по повышению на следующий год ведутся расчеты. Предварительно на эти цели может потребоваться около 10 млрд тенге. Однако окончательное решение пока не принято. Напомним, медики сразу нескольких областей обратились с жалобами на условия труда, зарплату и записали видеообращение.

Ситуация с ОРВИ и гонконгским гриппом

Одной из главных тем минувшей недели стал продолжающийся рост случаев ОРВИ и гонконгского гриппа на территории страны. Так, по словам первого вице-министра здравоохранения Тимура Султангазиева, два миллиона казахстанцев уже заражены ОРВИ.

Новый вариант вируса гриппа H3N2 (гонконгский грипп) вызывает тревогу и в Европе. Там официально зарегистрировано 129 случаев заболевания гриппом. Институт гигиены и окружающей среды уже зафиксировал несколько смертей от гриппа. Поэтому Европейский центр по контролю заболеваний призвал людей из групп риска пройти вакцинацию как можно раньше.

Растет число случаев гонконгского гриппа и в Казахстане. Так, количество заболевших этим штаммом в СКО за неделю удвоилось и достигло 91. В Кызылординской области заболели 143 человека, в ЗКО зарегистрировано 75 случаев, 32 случая выявлено и в Акмолинской области, а в Актобе зарегистрировано 97 случаев заражения. Среди заболевших — две беременные женщины и 72 ребенка, не достигшие 14-летнего возраста.

В связи с эпидситуацией в стране порядка 250 тысяч школьников переведены на дистанционный формат обучения.

Новости из суда: на какой стадии находятся громкие дела

На минувшей неделе в Экибастузе озвучили приговор по делу о гибели спасателей на Майкаинзолото. Всех шестерых подсудимых признали виновными. Трагедия на «Майкаинзолото» произошла в начале 2024 года, когда автобус со спасателями провалился в очистное сооружение.

Тем временем в Алмалинском районном суде прошли прения по делу блогера Ильяса Сариева, известного под псевдонимом «Казахский Робин Гуд», и главы турфирмы «MM Travel» Актоты Дуйсеевой. Гособвинитель запросил для них шесть лет лишения свободы.

В Талдыкоргане начался суд по делу об убийстве Айзат Джумановой. Подсудимый — 33-летний Айбар Жанболат. Эта трагедия произошла на фоне семейно-бытового конфликта. Родственники говорят о том, что мужчина привязал погибшую к лошади. Основное судебное заседание назначено на 5 декабря.

Тем временем выбросившую из окна детей женщину освободили от уголовной ответственности в Павлодаре в силу ее невменяемости. Женщине назначено принудительное лечение в психиатрическом стационаре.

Жарминский районный суд области Абай удовлетворил ходатайство известной блогерши Айки, об отсрочке исполнения наказания на два года. Ранее она была признана виновной в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также в сводничестве.

В Алматы рассмотрели апелляционную жалобу по делу Армана Джумагельдиева, известного как «Дикий Арман». Приговор был оставлен без изменений. Ранее он был признан виновным по ряду статей УК. Генпрокурор тогда рассказал об участии криминальной группировки «Дикого Армана» в январских событиях.

Также на 4 декабря назначены предварительные слушания по делу об убийстве мужчины и похищении малолетней девочки в Алматинской области. Заседание пройдет в городе Каскелен.

Награды от Президента и матч «Кайрат» - «Копенгаген»

На минувшей неделе в мире спорта было несколько награждений Президентом страны. Так, Касым-Жомарт Токаев принял Геннадия Головкина и поздравил спортсмена с избранием на должность президента международной федерации World Boxing. Головкин был награжден орденом «Барыс» I степени.

Также Глава государства встретился с призерами чемпионатов мира по шахматам. Он отметил успехи юных спортсменов на международной арене и вкладе в большое шахматное будущее страны. Касым-Жомарт Токаев также принял президента Международной федерации шахмат (FIDE) Аркадия Дворковича и наградил его орденом «Достық» II степени за вклад в развитие шахмат в Казахстане.

Самым ожидаемым событием в мире спорта на минувшей неделе стал матч между алматинским «Кайратом» и датским «Копенгагеном». К сожалению, казахстанцы уступили чемпиону Дании, но минимально - со счетом 3:2. Между тем считается, что матч стал знаковым для казахстанского футбола.

Также алматинский «Кайрат» в 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА по футзалу в первом матче на выезде выиграл у бельгийского «Андерлехта» со счетом 7:3.

Одна из важных побед минувшей недели - казахстанские спортсмены завоевали 25 медалей на Сурдлимпийских играх-2025. Сборную Казахстана представляли 78 спортсменов.