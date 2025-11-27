Казахстан готовится присоединиться к Протоколу по проблемам воды: Сенат рассмотрит документ

В повестке — Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года. Документ был принят в 1999 году в Лондоне и направлен на защиту здоровья населения за счет рационального управления водными ресурсами и предотвращения заболеваний, связанных с водой.

Протокол предусматривает:

установление конкретных показателей по водоснабжению, санитарии и здравоохранению;

развитие систем надзора за болезнями, связанными с водой, и их раннего предупреждения;

разработку планов реагирования в чрезвычайных ситуациях;

усиление взаимодействия между ведомствами, отвечающими за качество воды;

вовлечение населения в принятие решений и повышение информированности;

развитие международного сотрудничества в водной сфере.

Присоединение к Протоколу позволит Казахстану внедрять лучшие мировые практики в области водной безопасности. Страна получит доступ к современным технологиям и методам очистки и доставки питьевой воды, переработки и повторного использования сточных вод, а также сможет участвовать в создании систем мониторинга и раннего предупреждения.

Следующий вопрос в повестке — ратификация Соглашения между Казахстаном и Россией о работе Костанайского филиала Челябинского государственного университета. Документ закрепляет порядок функционирования филиала и обязывает обе стороны обеспечивать его лицензирование, аккредитацию, проведение государственного контроля в сфере образования и соблюдение единых требований к приему абитуриентов.

Обучение в филиале планируется вести на казахском, русском и других языках — в соответствии с государственными общеобязательными стандартами Казахстана и федеральными требованиями Российской Федерации.

Ранее сообщалось, что в 2025–2026 учебном году в Казахстане откроются филиалы семи зарубежных вузов.