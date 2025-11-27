РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
    08:00, 27 Ноябрь 2025 | GMT +5

    Казахстан готовится присоединиться к Протоколу по проблемам воды: Сенат рассмотрит документ

    27 ноября в 10:00 в Сенате Парламента РК пройдет очередное пленарное заседание. Сенаторы рассмотрят два документа, вынесенные на ратификацию, передает корреспондент агентства Kazinform.

    Сенат РК
    Фото: senate.parlam.kz

    В повестке — Протокол по проблемам воды и здоровья к Конвенции по охране и использованию трансграничных водотоков и международных озер 1992 года. Документ был принят в 1999 году в Лондоне и направлен на защиту здоровья населения за счет рационального управления водными ресурсами и предотвращения заболеваний, связанных с водой.

    Протокол предусматривает:

    • установление конкретных показателей по водоснабжению, санитарии и здравоохранению;
    • развитие систем надзора за болезнями, связанными с водой, и их раннего предупреждения;
    • разработку планов реагирования в чрезвычайных ситуациях;
    • усиление взаимодействия между ведомствами, отвечающими за качество воды;
    • вовлечение населения в принятие решений и повышение информированности;
    • развитие международного сотрудничества в водной сфере.

    Присоединение к Протоколу позволит Казахстану внедрять лучшие мировые практики в области водной безопасности. Страна получит доступ к современным технологиям и методам очистки и доставки питьевой воды, переработки и повторного использования сточных вод, а также сможет участвовать в создании систем мониторинга и раннего предупреждения.

    Следующий вопрос в повестке — ратификация Соглашения между Казахстаном и Россией о работе Костанайского филиала Челябинского государственного университета. Документ закрепляет порядок функционирования филиала и обязывает обе стороны обеспечивать его лицензирование, аккредитацию, проведение государственного контроля в сфере образования и соблюдение единых требований к приему абитуриентов.

    Обучение в филиале планируется вести на казахском, русском и других языках — в соответствии с государственными общеобязательными стандартами Казахстана и федеральными требованиями Российской Федерации.

    Ранее сообщалось, что в 2025–2026 учебном году в Казахстане откроются филиалы семи зарубежных вузов. 

    Сенат Парламента Вузы Образование Водные ресурсы
    Адия Абубакир
