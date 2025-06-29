Семь филиалов иностранных университетов откроются Казахстане
В каких регионах Казахстана в 2025–2026 учебном году откроются филиалы зарубежных вузов, ответили в Министерстве науки и высшего образования, передает корреспондент агентства Kazinform.
— В 2025–2026 учебном году в Казахстане планируется открытие следующих филиалов: в Астане при Евразийском национальном университете имени Л. Н. Гумилева — филиалы Московского государственного института международных отношений (МГИМО), Cardiff University и Coventry University; в Шымкенте — филиал Gazi University; в Туркестане — филиал Woosong University; в Алматы — филиал Anhalt University; в Талдыкоргане — филиал Politechnico della Marche; в Костанае — филиал Dong Eui University, — говорится в ответе министерства.
По поручению Президента Касым-Жомарта Токаева в стране открываются филиалы ведущих зарубежных вузов. Министерство науки и высшего образования активно развивает международное сотрудничество, расширяя возможности для студентов и превращая Казахстан в ведущий академический хаб Центральной Азии.
Напомним, в Казахстане действуют 23 филиала зарубежных университетов.