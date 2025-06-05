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    16:37, 05 Июнь 2025 | GMT +5

    В Казахстане действуют 23 филиала зарубежных университетов: где они расположены

     Министерство науки и высшего образования РК представило карту филиалов зарубежных высших учебных заведений, расположенных на территории Казахстана, передает агентство Kazinform. 

    филиалы зарубежных вузов
    Фото: Миннауки и высшего образования

    - В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране открываются филиалы престижных зарубежных университетов. Министерство науки и высшего образования РК активно продвигает Казахстан как ведущий академический хаб Центральной Азии, развивая международное сотрудничество и расширяя возможности для студентов, - подчеркнули в министерстве. 

    На сегодняшний день установлено партнерство с 39 зарубежными университетами. В Казахстане действуют 23 филиала ведущих университетов Великобритании, Италии, Китая, России, США, Франции и Южной Кореи.

    Абитуриентов и родителей призывают ознакомиться с расположением интересующих их вузов и планировать свое образовательное будущее уже сегодня.

    Напомним, почти 178 тысяч молодых специалистов выпустятся из вузов Казахстана в этом году.

    Теги:
    Вузы Образование Миннауки и высшего образования РК
    Жанара Мухамедиярова
    Жанара Мухамедиярова
    Автор
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