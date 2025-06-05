В Казахстане действуют 23 филиала зарубежных университетов: где они расположены

- В соответствии с поручением Главы государства Касым-Жомарта Токаева в стране открываются филиалы престижных зарубежных университетов. Министерство науки и высшего образования РК активно продвигает Казахстан как ведущий академический хаб Центральной Азии, развивая международное сотрудничество и расширяя возможности для студентов, - подчеркнули в министерстве.

На сегодняшний день установлено партнерство с 39 зарубежными университетами. В Казахстане действуют 23 филиала ведущих университетов Великобритании, Италии, Китая, России, США, Франции и Южной Кореи.

Абитуриентов и родителей призывают ознакомиться с расположением интересующих их вузов и планировать свое образовательное будущее уже сегодня.

Напомним, почти 178 тысяч молодых специалистов выпустятся из вузов Казахстана в этом году.